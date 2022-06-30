Neste Latvija продолжит продавать топливо с биодобавкой

Она пояснила, что замена в бензине этанола, составляющего 10% объема, может повлиять на цену примерно на один цент. С учетом технологически сложного процесса замены продукта Neste Latvija в настоящее время не планирует продавать 100% фоссильное топливо.

В настоящее время изменение качества продукта и отказ от возобновляемого дизельного топлива в объеме 7% для замены этой части фоссильным дизельным топливом приведет к повышению закупочных цен, и влияние на цену дизельного топлива на АЗС будет небольшим.

Со своей стороны член правления розничного продавца топлива Kool Latvija Сандис Штейнс сообщил агентству LETA, что 30 июня на все заправки будет ввезено топливо, смешанное с гидрогенизированным растительным маслом (HVO), и оно будет распродано в ближайшие две недели. К поставкам начиная с 1 июля HVO не будет добавляться.

Как заявил председатель правления Virši-A Янис Виба, в соответствии с ранее действовавшими государственными требованиями в отношении оборота топлива Virši-A, как и некоторые другие торговцы, уже закупил определенные запасы биодобавок.

Для сохранения своей конкурентоспособности на рынке по сравнению с другими торговцами топливом компания планирует в обозримом будущем продавать топливо без биодобавок, но замена продукта на АЗС будет происходить постепенно, поэтому с 1 июля на АЗС топливо по-прежнему будет продаваться с биодобавкой.

Виба также добавляет, что текущая рыночная цена биодобавки к бензину (этанола) очень близка к уровню цены бензина, поэтому заметного снижения цен на бензин в связи с изменением законодательных требований наблюдаться не будет.

С другой стороны, на дизтопливо при замене продукта может наблюдаться некоторое снижение цены, но оно, скорее всего, будет ниже ранее публично озвученных цифр, так как потребуется адаптация к новым требованиям и дополнительные расходы со стороны продавцов топлива, которые будут включены в окончательную цену продукта.

Как сообщалось, в целях снижения растущих цен на топливо с 1 июля до конца 2023 года добавление биодобавки в топливо не будет обязательным.