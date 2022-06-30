Фото ⟩ Обитатели зоопарка наслаждаются летом

Животные наслаждаются летом, играют друг с другом и освежаются в воде. Посмотрите фоторепортаж из Рижского зоопарка

Галерея: Обитатели Рижского зоопарка наслаждаются летом

RUS TVNET уже сообщал, что многолетний работник Рижского зоопарка Ингмар Лидака попрощался со своим рабочим местом после более чем 30-летней работы, не раскрывая подробностей своего ухода.

Фермерское образование вместе с полученными знаниями в области кольцевания птиц позволило ему в 1989 году начать работу в Рижском национальном зоологическом саду.

"Самое интересное время было самое начало 90-х. Родилась слониха Зузите, которую приходилось кормить из бутылочки по вечерам, когда в зоопарке ничего не было", - рассказал зоолог, вспоминая самые яркие моменты в Рижском зоопарке.

В 1990-х зоопарку пришлось измениться. Пришлось отказаться от крупных животных, уже упомянутая девушка-слониха уехала в Японию.

Количество посетителей сократилось с 800 000 до 120 000. Лидака объясняет, что в зоопарке изменилось и отношение к животным. "Больше мелких, очень интересных на данный момент животных - голожаберных, земноводных, рептилий, зоопарк стал гораздо более дружелюбным и разумным".