Необлагаемый минимум увеличен до 500 евро в месяц

На 1 января этого года необлагаемый налогом минимум составлял 2100 евро в первом полугодии или 350 евро в месяц. С 1 января 2023 года он составит 6000 евро (500 евро в месяц).

Учитывая, что в 2022 году максимальный годовой дифференцированный необлагаемый минимум и коэффициент в каждом полугодии разные, для 2022 налогового года установлен особый порядок расчета, прогнозирования и применения.

Постановлением Кабинета Министров предусмотрено, что в 2022 году дифференцированный необлагаемый минимум применяется к каждому полугодию отдельно, соответственно сумма необлагаемых минимумов двух полугодий составляет общий дифференцированный необлагаемый минимум за 2022 налоговый год.

Целью повышения необлагаемого минимума является снижение налоговой нагрузки на рабочую силу, особенно на лиц с низким и средним доходом.