Рижский аэропорт планирует построить на летном поле парк солнечных батарей

Имеющаяся в Электронной системе закупок документация свидетельствует, что конкурс включает в себя разработку строительного проекта, авторский надзор и строительство парка солнечных батарей на летном поле, в том числе поставку и монтаж солнечных батарей и сопутствующего оборудования.

На крыше здания Северного авиационного пирса планируется установить однослойные солнечные панели на кремниевых элементах для выработки электроэнергии для собственного потребления. Предприятие должно будет обеспечить проектирование и строительство полностью работающей, эффективной солнечной электростанции, которая должна быть подключена к существующей электросети Рижского аэропорта.

Установленная мощность солнечной электростанции должна превышать 560 киловатт (кВт).

Предложение надо подать до 11 часов 1 августа текущего года.

IUB заявляет, что ориентировочная цена договора составляет 600 000 евро.

Срок выполнения работ не может превышать 180 дней с момента вступления договора в силу. В том числе предполагается, что в течение 90 дней должна быть осуществлена разработка и согласование проекта строительства, а в течение последующих 90 дней - строительные работы, авторский надзор, монтаж солнечных панелей и сдача объекта в эксплуатацию.

Как сообщалось, оборот аэропорта "Рига" в 2021 году составил 31,769 млн евро, что на 6,7% больше, чем в 2020 году, а его убытки сократились на 40,7% и составили 9,423 млн евро.

Рижский международный аэропорт является крупнейшим узлом воздушного сообщения в странах Балтии.