Рижский аэропорт планирует построить на летном поле парк солнечных батарей
Рижский международный аэропорт планирует за 600 000 евро построить на летном поле парк солнечных батарей, сообщает Бюро по надзору за закупками (IUB).
Рижский международный аэропорт планирует за 600 000 евро построить на летном поле парк солнечных батарей, сообщает Бюро по надзору за закупками (IUB).
Имеющаяся в Электронной системе закупок документация свидетельствует, что конкурс включает в себя разработку строительного проекта, авторский надзор и строительство парка солнечных батарей на летном поле, в том числе поставку и монтаж солнечных батарей и сопутствующего оборудования.
На крыше здания Северного авиационного пирса планируется установить однослойные солнечные панели на кремниевых элементах для выработки электроэнергии для собственного потребления. Предприятие должно будет обеспечить проектирование и строительство полностью работающей, эффективной солнечной электростанции, которая должна быть подключена к существующей электросети Рижского аэропорта.
Предложение надо подать до 11 часов 1 августа текущего года.
IUB заявляет, что ориентировочная цена договора составляет 600 000 евро.
Срок выполнения работ не может превышать 180 дней с момента вступления договора в силу. В том числе предполагается, что в течение 90 дней должна быть осуществлена разработка и согласование проекта строительства, а в течение последующих 90 дней - строительные работы, авторский надзор, монтаж солнечных панелей и сдача объекта в эксплуатацию.
Как сообщалось, оборот аэропорта "Рига" в 2021 году составил 31,769 млн евро, что на 6,7% больше, чем в 2020 году, а его убытки сократились на 40,7% и составили 9,423 млн евро.
Рижский международный аэропорт является крупнейшим узлом воздушного сообщения в странах Балтии.
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