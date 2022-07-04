Даугавпилс закупит 12 новых автобусов. Цена - под 4 млн евро

Заботясь о том, чтобы езда на даугавпилсском общественном транспорте была удобной, безопасной и приятной, а техническое обслуживание транспортных средств - экономически продуманным и выгодным, Daugavpils satiksme обновляет свой автобусный парк. На прошлой неделе в Даугавпилс был доставлен первый новый автобус, и в ближайшее время будет доставлено еще много.

Новый автобус - первый из 20, которые Scania Baltic обязалось поставить по договору, заключенному в прошлом году. К осени Даугавпилс получит 20 новых экологически чистых автобусов Scania, работающих на природном газе. Их покупка финансируется из Фонда сплочения ЕС, общая сумма договора составляет около 5 млн евро.

Далее будут заключены еще два договора на поставку 12 новых автобусов, в том числе шести электробусов.

Как сообщалось, компания Škoda Electric подала жалобу в Бюро по надзору за закупками (БНЗ) на конкурс о покупке автобусов для муниципального предприятия Daugavpils satiksme.

27 июня БНЗ запретило заказчику - Даугавпилсскому самоуправлению - заключать договор о закупках с победителем конкурса SIA Avar auto и поручило в течение 30 рабочих дней устранить нарушения, провести повторную оценку предложений, поданных в первой части открытого конкурса, и вернуть внесенный депозит.