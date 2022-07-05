В первых магазинах Lidl в Риге установлены солнечные панели

Планируется, что солнечные панели на улице Дзелзавас 75б будут производить 128 000 киловатт-часов электроэнергии в год, а в магазин на улице Лубанас 113а - до 149 000 киловатт-часов электроэнергии в год. Общий годовой объем выработанной солнечной электроэнергии будет эквивалентен количеству электроэнергии, потребляемой 165 домохозяйствами, а также предотвратит ежегодные выбросы в атмосферу Латвии свыше 108 тонн CO2.

Lidl, как часть международной группы Schwarz Group, стремится к достижению амбициозных целей в области борьбы с изменениями климата. К 2030 году Lidl планирует сократить объем выбросов, создаваемых в результате своей деятельности, на 80%. Чтобы добиться этого, компания фокусируется на сокращении выбросов CO2 во всех сферах своей деятельности и один из инструментов для этого - установка солнечных панелей в магазинах.

"Все больше и больше компаний в мире принимает меры, чтобы снизить свое негативное воздействие на окружающую среду. Это является одним из важнейших приоритетов и для нас, и Lidl делает реальные практические шаги, чтобы воплотить эти обязательства в жизнь. Установка солнечных панелей сэкономит затраты на электроэнергию и сократит эмиссию CO2.

В долгосрочной перспективе Lidl планирует внедрить использование солнечной энергии во всех своих магазинах в Латвии",

- заявила Антра Бирзуле, руководитель по Корпоративной социальной ответственности Lidl Latvija.

ФОТО: Пресс-фото

"Уже при проектировании наших магазинов мы выбираем ряд энергоэффективных решений. Переход на 100% "зеленое электричество» был первым шагом, а установка солнечных панелей - логичный следующий этап. Солнечные панели также делают нас более независимыми от колебаний цен на электроэнергию, и эта экономия позволяет Lidl предлагать своим клиентам продукты по более низким ценам", - говорит Арунас Дзикас, член правления Lidl Latvija.

Как уже сообщалось, Lidl Latvija еще в 2020 году заключил договор, согласно которому использует в своих магазинах и логистическом центре только 100% произведенную в Латвии "зеленую электроэнергию". Здания магазинов Lidl на улицах Дзелзавас и Лубанас ранее получили сертификат EDGE, подтверждающий их высокую энергоэффективность. Солнечные панели в магазине на улице Лубанас установит немецкая компания Centroplan, в свою очередь в супермаркете на ул. Дзелзавас, решения солнечной энергетики внедрит крупнейшая в Латвии частная группа энергетических компаний AJ Power.

Роберт Сталидзанс - специалист по строительству Lidl Latvija, Арунас Дзикас - член правления Lidl Latvija, Роберт Самтиньш - руководитель группы предприятий AJ Power, Ромуальд Богданович - главный инженер AJ Power ФОТО: Пресс-фото

"Мы гордимся сотрудничеством с Lidl, которые обозначили одним из своих приоритетов сокращение выбросов CO2 во всех сферах своей деятельности, тем самым уменьшая свое воздействие на окружающую среду. Наш многолетний опыт реализации в Латвии проектов в области солнечной энергетики и точность – это те ценности, которые ценит и наш партнер по сотрудничеству Lidl. И это еще раз подтверждает, что стиль работы и экспертный опыт нашей компании соответствует высоким стандартам качества и лучшим практикам Lidl. И эти проекты по установке солнечных панелей в магазинах Lidl, станут достойным пополнением нашего портфеля", - заявил Робертс Самтиньш, руководитель группы энергетических компаний AJ Power.