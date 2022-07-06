Министр: Латвия достигнет энергонезависимости ранее 2030 года

Комментируя принятое правительством в июне решение о создании совместного предприятия Latvenergo и Latvijas valsts meži для строительства ветропарков, министр прогнозировала, что они начнут работать уже в 2025 году.

"Разработанный в начале этого года план предусматривал, что ветрогенераторы должны начать работать в 2026 году. В настоящее время с учетом того, что ведется война, Latvenergo и Latvijas valsts meži готовы работать быстрее. Мы со стороны государства постарались упростить административный процесс. Есть новый законопроект, и, когда он будет принят, все бюрократические процедуры будут сокращены. Поэтому, если не случится какой-то задержки, возможно, генераторы начнут работать уже в 2025 году", - сказала министр экономики.

В то же время она подчеркнула, что только на возобновляемые энергоресурсы страна полагаться не может.

"Поэтому, хотя мы сегодня гораздо больше ориентируемся на возобновляемые источники энергии, базовые мощности для производства энергии мы должны обеспечивать постоянно, и сегодня единственной возможностью для этого являются термоэлектроцентрали Latvenergo, которые из газа в когенерации с теплоэнергией производят и электричество. Базовые мощности - задача, которую нам необходимо решить в долгосрочной перспективе. Мы не сможем полагаться на поставки только извне в моменты, когда у нас не хватит энергии из возобновляемых ресурсов", - указала министр экономики.