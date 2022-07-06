Минэкономики в этом году прогнозирует безработицу на уровне 7,1%

При этом в 2030 году министерство прогнозирует в Латвии безработицу на уровне 5,6%, а в 2040 году - 5%.

"Ожидается, что по мере восстановления экономики после пандемии Covid-19 безработица в 2022 году будет снижаться, а также продолжит постепенно снижаться и в последующие годы, приближаясь к естественному уровню. К 2030 году уровень безработицы может снизиться до 5,6%, а количество ищущих работу - до 53 000. После 2030 года безработица стабилизируется на уровне 5%, при этом негативное влияние демографических тенденций на предложение рабочей силы будет в значительной степени компенсировано повышением экономической активности населения, а также выравниванием потоков трудовой миграции", - пояснили в министерстве.

С учетом обострения геополитической ситуации Минэкономики считает, что рынок труда в этом году займет выжидательную позицию. Устойчивость латвийской экономики к внешним потрясениям значительно укрепилась в предыдущие годы, особенно в финансовом секторе, поэтому ожидается, что прямое влияние санкций и сужения экспортного рынка на рынок труда будет ограниченным.

Ожидается, что в этом году количество занятых может увеличиться на 0,9%, или 8000 человек, а уровень безработицы может снизиться до 7,1%. Рост занятости будет наблюдаться практически во всех отраслях экономики, кроме торговли, транспорта и производства.

В период до 2040 года убыль населения замедлится, но продолжится старение общества и сократится численность трудоспособного населения. Минэкономики предполагает, что отрицательный разрыв между рождаемостью и смертностью сохранится до 2040 года.

Наиболее значительное сокращение численности населения прогнозируется среди людей в трудоспособном возрасте. В то же время из-за притока украинских беженцев количество иммигрантов в следующем году может превысить количество эмигрантов. Эти изменения в миграционном потоке будут временными, и примерно в 2026/2027 годах ожидается постоянное положительное сальдо миграции.

Наиболее высокие риски безработицы ожидаются среди населения с низким уровнем образования и отсутствием профессиональных навыков и профессиональной квалификации.

Согласно прогнозам Минэкономики, изменение структуры экономики увеличит спрос на высококвалифицированный труд, но уменьшит количество низко- и среднеквалифицированных рабочих мест.

Самый значительный рост количества новых рабочих мест в среднесрочной перспективе ожидается в сфере профессиональных, научно-технических услуг, ИКТ и строительстве.

В среднесрочной перспективе может возникнуть нехватка 69 тыс. работников со средним профессиональным образованием, причем нехватка будет наблюдаться практически по всем тематическим группам образования, особенно по инженерно-производственному.

Избыток рабочей силы со средним общим, основным и еще более низким уровнем образования может составить к 2030 году около 95,8 тыс. человек.

Как отметила министр экономики Илзе Индриксоне, пандемия Covid-19 ощутимо повлияла на рынок труда за последние два года - количество работников и уровень занятости по-прежнему значительно ниже, чем в 2019 году, причем во многих секторах, непосредственно затронутых кризисом, количество рабочих мест может долго не возвращаться к прежнему уровню.

Она отметила, что сейчас в Латвии происходят интенсивные и продолжительные изменения в структуре экономики, поэтому более успешными будут те участники рынка, которые активно приспосабливаются к изменениям.