Как ограничения из-за Covid-19 и война в Украине повлияют на развитие экономики Латвии?

В докладе говорится, что пандемия Covid-19 сильно и надолго повлияла на социально-экономическую ситуацию в глобальном масштабе, а также в Латвии.

Из-за антиковидных ограничений наиболее значительные сокращения произошли в сфере гостеприимства и общественного питания, искусства, развлечений и отдыха. Также введенные ограничения оказали существенное влияние на авиационные, наземные транспортные и железнодорожные компании.

Хотя в целом в 2021 году валовой внутренний продукт (ВВП) несколько превысил докризисный уровень 2019 года, экономическая активность в ряде секторов была значительно ниже этого уровня.

С учетом ситуации в Европе и масштабов вакцинации целевой сценарий не предусматривает новых и существенных ограничений из-за Covid-19, однако сохраняется высокая неопределенность относительно ситуации осенью 2022 года в связи с возможной новой вспышкой вируса.

Геополитическая ситуация ухудшилась в связи с вторжением России в Украину, и большая неопределенность есть и в отношении того, как война и связанные с ней санкции и сбои в цепочке поставок повлияют на экономическое развитие.

Минэкономики прогнозирует, что в 2022 году экономический рост снизится как минимум на три процентных пункта по сравнению с предыдущим прогнозом из-за геополитических факторов.

Неопределенность повлияет на потребление, инвестиции и внешнюю торговлю. В то же время степень экономических последствий конфликта весьма неясна и будет зависеть от продолжительности войны и политической реакции.

По мнению Минэкономики, в результате войны рост будет существенно затруднен, а инфляционное давление усилится.

В докладе говорится, что в 2021 году экспорт товаров из Латвии в Россию, Белоруссию и на Украину составил 9,5%, а импорт из этих трех стран – 12,7%. Есть несколько групп товаров, которые составляют почти треть всего импорта Латвии из этих стран – в основном это сырье, такое как металлы, древесина, минеральные удобрения.

Конфликт в Украине затронет не все компании одинаково, и в большей степени пострадают те, кто занимается экспортом/импортом и кому сложнее найти новых партнеров и рынки сбыта. Новые и диверсифицированные рынки поставок сырья, укрепление энергетической независимости страны и переориентация с России на более платежеспособные западные рынки повысят будущий потенциал латвийской экономики.

Министерство отмечает, что в условиях открытого рынка труда продолжится конвергенция заработной платы, что негативно скажется на конкурентоспособности компаний в сегментах с низкой добавленной стоимостью. Сокращение численности населения и замедление темпов роста доходов повлияют на рост частного потребления.

К 2040 году структура секторов экономики постепенно изменится в пользу секторов с более высокой добавленной стоимостью. Увеличится доля ИТ и промышленного сектора в национальной экономике. С другой стороны, доля сельского хозяйства, транспорта, финансовых услуг и государственных услуг может немного уменьшиться.

Прогнозируется, что обрабатывающая промышленность будет поддерживать более высокие темпы роста, чем в среднем по национальной экономике. При этом рост будет связан не с экстенсивным увеличением объемов материалоемкого производства, а с применением новейших технологических процессов, оцифровкой и оптимизацией процессов.

В строительной сфере, по данным Минэкономики, в среднесрочной перспективе ожидается бурный рост, чему будет способствовать как реализация крупных инвестиционных проектов, так и необходимость постепенного обновления жилого фонда.