А это где? ⟩ Музей кино, остров с монахами и эпоха СССР: небанальные места для отдыха с детьми в Таллинне

Усадьбы, хутора, церкви и школы создают картину самобытного уклада жизни эстонского крестьянства за последние 200 лет. В каждом доме очень много деталей, которые помогают представить, как жили, чем питались, чем развлекались и где спали обычные люди.

Галерея: Музей под открытым небом

А если вы будете тут в выходной день, у вас будет прекрасная возможность посмотреть на эстонские национальные танцы. Такая программа действует только с весны по осень.

ФОТО: Rus TVNET

- Колхозный дом. Это уникальный экспонат на территории музея под открытым небом. На вид это небольшой квартирный дом, но зайдя в него, у вас будет возможность посетить три разные эпохи: четыре трехкомнатные квартиры демонстрируют быт деревенских жителей в 1960-х, 1990-х и 2010-х годах. В каждой квартире можно потрогать вещи, открывать шкафчики и ящики, посидеть на стульях и диванах.

Галерея: Колхозный дом в Эстонии

Вся информация о ценах, времени работы - вот тут.

Обед в корчме Kolu kõrts. ФОТО: Rus TVNET Где тут можно поесть? Обязательно устройте себе обед в корчме Kolu kõrts. Там вы найдете кафе национальной эстонской кухни. Помещение конюшни было оборудовано под банкетный зал вместимостью до 200 человек. Как нам сказала гид, обязательно нужно попробовать гороховый суп и десерт Кама. А еще на территории музея есть магазинчик с аутентичными продуктами и сладостями. Самым необычным нам показалось - малиновое вино и зефир из черного хлеба.

4. Таллиннский зоопарк (Эхитаяте теэ 150 / Палдиское ш. 145)

Отличный вариант для детей, которые очень любят животных, а особенно белых медведей. Да-да, именно они тут главные герои зоопарка. Дело в том, что их клетка сделана таким образом, что, когда косолапый купается, это видят и посетители зоопарка. Смотрите!

Конечно же, тут можно увидеть и сурикатов, и крокодилов, а еще - слонов. Последних, кстати, нет в Рижском зоопарке, так что это отличный способ познакомить детей с очаровательным созданием.

Сурикат в Таллиннском зоопарке ФОТО: Rus TVNET

Интересный факт: посещая Таллиннский зоопарк, посетители жертвуют на деятельность по охране определенных видов животных. То есть, покупая билет для пожертвования, посетители могут, например, помочь находящемуся под угрозой вымирания суматранскому носорогу.

Вся информация о ценах, времени работы тут.

Где погулять?

1. Променад Пирита и Рейди теэ вдоль залива. Незабываемый опыт, который останется у вас и у ваших детей. Важно отметить, что на променаде расположено несколько игровых и спортивных площадок с видом на море. Прекрасное место, чтобы погулять, посмотреть на закат, полюбоваться танцами на самом берегу, а еще это идеальное место для фотографий.

Закат в Таллинне ФОТО: Rus TVNET

2. Остров Аэгна.

Пляж на острове Аэгна ФОТО: Rus TVNET

И опять начнем с советов:

до острова необходимо добираться на пароме, поэтому заранее спланируйте покупку билетов (сайт с расписанием);

точно берите очень удобную одежду и обувь, так как ходить придется много;

советуем взять пляжные принадлежности, так как на острове есть пляжи, на которых можно загорать или искупаться в море;

можно прокатиться по острову с ветерком на машинке типа багги (для любителей острых ощущений).

Гид шутливо сказал, что хоть остров и находится в 14 километрах от города, он все еще считается центром Таллинна. Так что это идеальный вариант для тех, кто хочет не уезжать из центра, но отдохнуть на природе. Ладно, шутим. Остров и правда отдаленный и малонаселенный и рассчитан на пешие прогулки, так как на нем расположены пару троп, знакомящих с местной природой.

Галерея: Остров Аэгна

Площадь острова составляет всего 3 квадратных километра, но позволяет окунуться как в природную красоту Эстонии, так и в историческую, ведь на острове, среди деревьев и мха, можно найти бывшую военную инфраструктуру, башенные часы и артиллерийскую батарею.

Помимо этого остров Аэгна располагает самой большой коллекцией валунов в Эстонии. Говорят, что если до них дотронуться, получишь заряд особой энергетики.

Интересный факт: на острове живут буддистские монахи (по национальности они, кстати, эстонцы). Этот остров оказался идеальным местом для медитации.

Где тут можно поесть? Хотя на острове Аэгна работает небольшой продовольственный магазин, собираясь сюда на целый день, рекомендуем взять еду с собой и устроить пикник прямо на берегу моря (у пляжей можно найти удобные столики).