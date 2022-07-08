Эксперт: в ближайшие месяцы рост цен на продукты питания продолжится

"Не следует думать, что рост цен будет вечным, но в ближайшие месяцы он продолжится", - сказала Гулбе, добавив, что обычно за ростом цен следует их падение.

При этом она подчеркнула, что не следует ожидать, что за этим периодом роста цен последует очень быстрое падение цен на продукты питания.

Гульбе отметила, что подорожание коснулось всех товарных групп, так как подорожали ресурсы для производства продукции.

По ее мнению, о возможной остановке роста цен на продукты питания свидетельствует тот факт, что цены на некоторые ресурсы больше не демонстрируют только восходящую тенденцию.