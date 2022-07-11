FKTK разрешила объединение Signet Bank и Expobank. Что ждет клиентов?

С понедельника, 11 июля, оба банка будут работать как одно кредитное учреждение под названием Signet Bank.

"В 2018 году банки, которые ранее фокусировались на обслуживании иностранных клиентов, начали менять модели бизнеса, и FKTK прогнозировала, что одним из направлений развития банков в этом сегменте будет консолидация. Мы рады, что Signet Bank и Expobank сумели сделать этот шаг, чтобы сохранить опыт обоих банков и в дальнейшем обеспечивать более конкурентоспособную бизнес-модель, укрепляя банковский сектор Латвии", - сказала председатель FKTK Санта Пургайле.

Сделка о приобретении банком Signet Bank банка Expobank была заключена 26 января этого года.

Как указывает FKTK, клиенты обоих банков сохраняют все прежние права и обязанности в соответствии с ранее заключенными договорами.

Что изменится?

В Signet Bank LЕТА сообщили, что в понедельник после получения разрешения FKTK и Европейского центрального банка завершена сделка по объединению Signet Bank и Expobank.

Объединенный банк будет работать под названием Signet Bank, реализуя его прежнюю стратегию - обслуживание латвийских предпринимателей и принадлежащих им компаний с акцентом на услуги по привлечению финансирования и управлению инвестициями.

Председатель правления Signet Bank Роберт Идельсон отметил, что объединение двух банков позволит Signet Bank продолжить укрепление своих позиций на внутреннем рынке, еще активнее развивать корпоративные и инвестиционные банковские услуги.

Как указали в банке, после объединения с Expobank кредитный портфель Signet Bank составит 96 млн евро, а объем вкладов - 368 млн.

Signet Bank и Expobank

Signet Bank в прошлом году работал с убытками в размере 316 000 евро по сравнению с прибылью годом ранее, а активы банка в 2021 году составляли 354,731 млн евро. Expobank в прошлом году работал с убытками в размере 2,113 млн евро, что на 59,6% больше, чем в 2020 году, а его активы составили 78,629 млн евро.

Как сообщалось, единственным владельцем Expobank (ранее LTB Bank) в 2012 году стал российский предприниматель Игорь Ким, который ранее был акционером прежнего владельца банка MDM Bank. В 2012 году LTB Bank сменил название на Expobank. Банк был основан в 1991 году под названием Tirdzniecības banka, а позже работал под названиями Latvijas tirdzniecības komercbanka и Latvijas tirdzniecības banka.

Signet Bank был основан в 1992 году под названием Latvijas Biznesa banka. В 2013 году банк сменил название на Bank M2M Europe, а в 2017 году, когда его акционером стала группа латвийских и международных инвесторов, в которую входят Hansalink, Fin.lv и Signet Acquisition III, стал называться Signet Bank.

По размеру активов Signet Bank в конце 2021 года занимал восьмое место, а Expobank по объему активов был самым маленьким банком Латвии.