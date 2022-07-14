Жителей Австралии напугали "инопланетные" существа на пляже

Житель спросил на Facebook, известно ли кому-то это животное, поскольку за неделю он видел подобных ему уже несколько раз.

Один из комментаторов отметил, что похожие существа были замечены и на других побережьях Австралии.

Гарри Мейсфилд, эксперт Сиднейского аквариума Sea Life, подтвердил Yahoo, что на самом деле это гигантский морской моллюск, очень распространенный у берегов южной Австралии.

Моллюски обычно живут на травянистых берегах или между камнями и питаются в основном водорослями.

Кожа моллюска покрыта токсинами, чтобы их не съел какой-нибудь враг, но это вещество не опасно для человека.

Моллюски вымываются под влиянием изменений климата - когда меняются направления ветра. На побережье Австралии нередки проливные дожди и сильные ветры, позволяющие "путешествовать" различным морским животным.