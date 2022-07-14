Чт, 14.07.2022
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Янис Озолс, советник министра образования и науки

Жителей Австралии напугали "инопланетные" существа на пляже

ФОТО: Ekrānuzņēmums no video

На побережье Австралии из океана выбросило очень странных существ, которые напугали местное население. Житель австралийского штата Новый Южный Уэльс наткнулся на "инопланетное" животное, лежащее на пляже, сообщает Yahoo News Australia.

Житель спросил на Facebook, известно ли кому-то это животное, поскольку за неделю он видел подобных ему уже несколько раз.

Один из комментаторов отметил, что похожие существа были замечены и на других побережьях Австралии. 

Гарри Мейсфилд, эксперт Сиднейского аквариума Sea Life, подтвердил Yahoo, что на самом деле это гигантский морской моллюск, очень распространенный у берегов южной Австралии.

Моллюски обычно живут на травянистых берегах или между камнями и питаются в основном водорослями.

Кожа моллюска покрыта токсинами, чтобы их не съел какой-нибудь враг, но это вещество не опасно для человека.

Моллюски вымываются под влиянием изменений климата - когда меняются направления ветра. На побережье Австралии нередки проливные дожди и сильные ветры, позволяющие "путешествовать" различным морским животным.

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