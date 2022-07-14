Пенсии в Латвии проиндексируют уже 1 августа

"Рекомендуется более ранняя индексация пенсий, чтобы оказать поддержку пенсионерам в условиях быстрой инфляции, особенно по мере роста цен на продукты питания, транспорт и медицинские услуги", - сказал Андрис Скриде, председатель Комиссии по социально-трудовым делам, ответственный за продвижение законопроекта в Сейме.

Данные Центрального статистического управления показывают, что в марте текущего года по сравнению с мартом 2021 года средний уровень потребительских цен вырос на 11,5 процента, говорится в аннотации к законопроекту.

В этом году с 1 августа будет проиндексирован размер государственной пенсии или ее части, которая не превышает 50 процентов от средней зарплаты страховых взносов по стране за предыдущий календарный год.

Это же касается и суммы надбавки по старости и пенсии по инвалидности за один страховой год, накопленной до 31 декабря 1995 года.

Также с 1 августа текущего года независимо от размера будет пересмотрена государственная пенсия политически репрессированным, инвалидам I группы и участникам ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС.

Разница в размере перерасчетной государственной пенсии или ее части за период с 1 августа по 1 сентября текущего года будет выплачиваться одновременно с ежемесячной пенсией по старости за сентябрь 2022 года. То же самое касается разницы между пересмотренной пенсией по старости и пенсией по инвалидности, которая будет выплачиваться одновременно с пенсией по старости в сентябре этого года.

Депутат Сейма Кришьянис Фелдманс отметил, что в дальнейшем средняя пенсия превысит сумму в 500 евро, увеличившись на 15%.

В свою очередь депутат "Согласия" Андрей Клементьев указал, что это предложение не решит всех проблем. Он заявил, что аналогичная ситуация уже была в 2008 году, когда была очень высокая инфляция, и тогда индексация была введена дважды в год - 1 апреля и 1 октября.

"Сегодня мы не знаем, какой будет стоимость энергоресурсов в зимний период, поэтому я считаю, что 1 августа - это хорошо, но нужно провести индексацию еще раз - 1 апреля, как это было в 2008 году. В законе было сказано, что если инфляция превышает 5%, то проводятся две индексации", - сказал Клементьев.

Депутат Виктор Валайнис (Союз зеленых и крестьян) заявил, что среднегодовая инфляция в июне составляла 20%, но если посмотреть на получателей маленьких пенсий и их прожиточный минимум, то она может достигать 40% и более. Политик напомнил, что в начале года Латвийская федерация пенсионеров призывала выплатить пожилым людям пособие в размере 200 евро, но призыв не был услышан.

Поправки в Закон "О государственных пенсиях" вступают в силу на следующий день после их оглашения.