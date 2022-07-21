"Украла бутерброд и укусила за палец": почему чайки могут быть особо агрессивны?

В последнее время читатели жалуются на агрессивных птиц в Таллинне, которые воруют еду или пачкают все вокруг своими экскрементами. Так, на днях жительница Таллинна подверглась нападению чайки. "Недавно, выходя из Postimaja Rimi, я держала в руках бутерброд. Не прошло и минуты, как большая чайка, пролетая мимо, украла мою еду и заодно укусила меня за палец. После этого она приземлилась на фонарь, съела бутерброд и стала искать глазами новую жертву", - рассказала София.

По сообщению Департамента окружающей среды и коммунального хозяйства, агрессивность чаек проявляется в период гнездования. "Молодые птицы, привыкшие получать пищу от людей, взрослыми возвращаются на прежнее место для гнездования. Если птица не находит пищу, она начинает сама добывать пропитание, а поскольку она привыкла к присутствию человека, может случиться так, что она будет выхватывать еду из рук", - прокомментировали в департаменте.

Чайка крадет еду из рук ФОТО: Daniel Gedz

Департамент окружающей среды и коммунального хозяйства Эстонии рекомендует к 31 марта ликвидировать гнезда птиц на крышах домов. Созданию новых гнезд нужно постоянно препятствовать. "Недостаточно один раз убрать гнезда, нужно проверять хотя бы раз в пять дней, отказалась ли чайка строить здесь новое гнездо или нет. Гнездо можно убрать лишь до момента, пока птица не отложила яйца. Гнездо, в котором есть яйца, ликвидировать нельзя".

Зоолог Алексей Туровский рассказал Rus.Postimees, почему чайки в городе стали проблемой. По его словам, в появлении чаек в городе виноваты люди, которые намеренно кормят их.

"Потому что люди обеспечивают их едой годами, и делают они это как намеренно, так и случайно. Люди бросают еду во время прогулок, особенно в туристический сезон, когда повсюду столики на улицах: люди что-то не доели или уронили и не обратили на это внимания. Человеческая безответственность провоцирует птиц, и не только птиц, но и лис. Это элементарное человеческое безответственное обращение с едой вообще и нарушение санитарии города, любого населенного пункта", - отмечает Туровский.

Алексей Туровский считает, что нужно вообще перестать кормить всех птиц: они не нуждаются в прикормке.

"Птиц нужно отгонять, чаек и голубей не надо кормить, они сами все найдут. Стоит обратиться в Департамент окружающей среды и коммунальных услуг. Официально может обращаться любое юридическое лицо, и если у вас квартирное товарищество, надо просто активизировать его руководство, чтобы оно обратилось в Инспекцию по окружающей среде, чтобы борьба с птицами не превратилась в агрессивное убийство их либо еще каких-то животных в городе", - сказал он.