Дело против руководящих работников ABLV Bank об отмывании 2,1 млрд евро передано в суд

Всего по делу об отмывании денег в крупных размерах в составе организованной группы обвиняются восемь человек, сообщили агентству LETA в прокуратуре.

В досудебном расследовании установлено, что в рамках инфраструктуры, созданной организованной группой для легализации незаконных средств, в период с 1 мая 2010 года по 15 февраля 2018 года легализованы денежные средства, нажитые за границей, в размере не менее 263 538 182 евро и 948 641 578,65 долларов США (1 912 737 857 евро).

Пятеро участников организованной группы на момент совершения преступления занимали ответственные должности в кредитном учреждении. По данным агентства LETA,

обвиняемыми являются бывший совладелец Эрнест Бернис, бывший заместитель председателя правления Вадим Рейнфельд, а также Александр Паже, Игорь Рогов и Каспар Дрейманис.

Дело было передано суду по экономическим делам.

Для максимальной защиты интересов клиентов и кредиторов и принимая во внимание решение Европейского центрального банка о начале процесса ликвидации, акционеры ABLV Bank на внеочередном собрании 26 февраля 2018 года приняли решение о самоликвидации банка, а Комиссия рынка финансов и капитала 12 июня того же года разрешила ABLV Bank начать процесс самоликвидации. С 12 июля 2018 года Европейский центральный банк аннулировал лицензию, выданную ABLV Bank.

Проблемы у ABLV Bank возникли после того, как в середине февраля 2018 года сеть по борьбе с финансовыми преступлениями Министерства финансов США (FinCEN) объявила, что планирует ввести санкции против ABLV Bank за схемы отмывания денег, которые помогли Северной Корее в ядерной программе, а также за незаконную деятельность в Азербайджане, России и Украине.

В отчете FinCEN говорилось, что руководство ABLV Bank до 2017 года использовало взяточничество для оказания влияния на должностных лиц в Латвии, пытаясь предотвратить направленные против него судебные иски и уменьшить угрозы своей рискованной деятельности.

ABLV Bank отверг обвинения, а Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) заявило, что не нашло доказательств причастности руководства ABLV Bank к взяточничеству.