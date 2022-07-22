Планируется выплатить компенсацию за смерть, вызванную вакциной против Covid-19

Согласно заключениям и постановлениям Кабинета министров, право на эту компенсацию имеют родственники умершего, и ожидается, что она будет выплачена. В ZVA подтвердили, что это наиболее широко известный случай смерти женщины 55–60 лет через семь дней после введения вакцины AstraZeneca.

На данный момент ZVA получило 43 заявки на компенсацию в связи с побочными эффектами, вызванными вакцинацией против Covid-19. В 28 случаях заявки были отклонены. Чаще всего потому, что не выполнены все формальности или в описании не указаны конкретные побочные эффекты. 15 заявок все еще находятся на рассмотрении.

На данный момент есть один такой случай, когда ZVA не видит причин для отказа в компенсации. Кроме того, родственникам будет положена максимальная установленная сумма - 142 290 евро.

"Да, мы определенно можем сказать, что один случай с вакциной AstraZeneca имеет прямую причинно-следственную связь. Да. Это тоже был летальный исход. Этот случай находится на стадии углубленной оценки и движется в так называемом положительном направлении", - сказал заместитель директора ZVA Сергей Акулич.

Доцент Карлис Трушинскис указал, что в описании этого лекарства упоминается специфический побочный эффект, но это очень редкое и фатальное осложнение, когда одновременно образуются тромбы, или сгустки крови, и в то же время снижается количество тромбоцитов в крови.

Кроме того, ZVA в настоящее время подробно расследует еще два случая, в которых была подтверждена причинно-следственная связь между вакциной и побочными эффектами, включая миокардит, или воспаление сердечной мышцы. Сейчас специалисты оценивают, насколько длительным был ущерб и насколько он значителен, ведь от этого зависит сумма затрат. По правилам компенсация выплачивается только при длительном течении побочных эффектов. Специалисты по медицинскому праву называют это абсурдом.

Система компенсации побочных эффектов, вызванных вакцинами против Covid-19, была утверждена правительством в мае этого года.