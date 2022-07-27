Ср, 27.07.2022
Погода
Гороскоп
Реклама
Контакты
О нас
Рассылка
LAT
Искать

В Латвии растет производство алкоголя, особенно вина

rus.tvnet.lv/LETA
В Латвии растет производство алкоголя, особенно вина
Facebook OK Telegram Whatsapp
Фото: Shutterstock

За пять месяцев в Латвии было произведено 23,67 млн литров алкогольных напитков, не считая пива, что по сравнению с пятью месяцами 2021 года на 16,9% больше, свидетельствуют показатели оборота акцизных товаров, собранные Службой государственных доходов (СГД).

Увеличение объемов производства за пять месяцев наблюдалось в производстве вина - на 42%, в производстве промежуточных продуктов с содержанием спирта до 15%, которое увеличилось на 51,2%, в группе продуктов с содержанием алкоголя выше 15% и до 22% - на 1% и в группе прочих алкогольных напитков - на 14,2%.

При этом произошло снижение объемов производства в группе напитков брожения крепостью до 6% - на 1,9% и в производстве напитков брожения крепостью выше 6% - на 12%.

Если оценивать производство по содержанию абсолютного спирта в напитках, то объем производства за пять месяцев увеличился на 20,4%.

Как сообщалось, в 2021 году в Латвии без учета пива было произведено 57,1 млн литров алкогольных напитков, что по сравнению с 2020 годом на 12,2% больше.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!

Ключевые слова
Актуальные новости
Последние новости

Не пропусти

Наверх