В Латвии растет производство алкоголя, особенно вина

Увеличение объемов производства за пять месяцев наблюдалось в производстве вина - на 42%, в производстве промежуточных продуктов с содержанием спирта до 15%, которое увеличилось на 51,2%, в группе продуктов с содержанием алкоголя выше 15% и до 22% - на 1% и в группе прочих алкогольных напитков - на 14,2%.

При этом произошло снижение объемов производства в группе напитков брожения крепостью до 6% - на 1,9% и в производстве напитков брожения крепостью выше 6% - на 12%.

Если оценивать производство по содержанию абсолютного спирта в напитках, то объем производства за пять месяцев увеличился на 20,4%.

Как сообщалось, в 2021 году в Латвии без учета пива было произведено 57,1 млн литров алкогольных напитков, что по сравнению с 2020 годом на 12,2% больше.