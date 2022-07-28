Крупнейшие мировые производители продуктов питания выявили, что рост инфляции влияет не только на бизнес, но и оказывает давление на домохозяйства. Указывается, что уровень потребления населения планеты уже сокращается и это окажет влияние не только на производителей продуктов питания, но и на торговцев, сообщает Financial Times.
Производители продуктов питания предупреждают о неприятных последствиях инфляции
Волна инфляции во многих частях мира достигла самого высокого уровня за несколько десятилетий. Компания Amazon повысила цены для клиентов Prime на крупнейших европейских рынках - гигант интернет-торговли подчеркнул, что в росте стоимости услуг, предоставляемых компанией, виноваты "инфляция и рост затрат на обслуживание", - а Unilever предупредил о "беспрецедентном росте цен".
Цены на бренды Dove, Hellmann's и Cif британского производителя потребительских товаров Unilever выросли во втором квартале этого года в среднем на 11,2%. Компания выражает обеспокоенность тем, что это не потолок и рост цен продолжится.
Повышение цен позволило Unilever добиться лучших показателей продаж, чем ожидалось, однако объем реализованных товаров снизился на два процента, так как потребители все активнее ищут более дешевые альтернативы.
Coca-Cola сообщила об аналогичной тенденции. Цены на продукты этой компании выросли в среднем на пять процентов, в то время как McDonald's стремится ввести более широкие варианты скидок, поскольку все больше и больше потребителей ищут более дешевые альтернативы из-за инфляции. Увеличение результатов продаж объясняется ростом цен.
Другие компании также заявили о заметном эффекте от того, что потребители вынуждены тратить гораздо больше денег на продукты питания и другие товары.
Например, американский розничный гигант Walmart сообщил о заметных изменениях в потребительском поведении - люди все меньше покупают товары длительного пользования, например одежду. Если посмотреть на фондовый рынок, то сети супермаркетов оказались в числе крупнейших проигравших, поскольку не только Walmart, но и Etsy, Ross Stores и Best Buy столкнулись со снижением индекса S&P 500.
Производители товаров стоят перед непростым решением - либо брать на себя убытки, вызванные последствиями инфляции, либо перекладывать их на продавцов, еще быстрее поднимая цены. В условиях снижения покупательной способности населения это может еще сильнее подтолкнуть людей к поиску более дешевых альтернатив определенным товарам.
В Unilever констатировали, что продукция компании в Европе значительно уступает свои рыночные позиции более дешевым местным брендам супермаркетов, поэтому им приходится увеличивать расходы на рекламу. Финансовые показатели в конце этого года не выглядят обнадеживающими, учитывая рост стоимости сырья и товаров в целом.
Генеральный директор Unilever Алан Джоуп предупредил, что "мы вступаем в период замедления экономического роста. Пока неясно, войдем ли мы в рецессию, но ясно, что наша способность преодолеть эти условия полностью зависит от успеха наших брендов".
Генеральный директор Coca-Cola Джеймс Куинси сказал, что потребители еще не экономят деньги на продуктах компании, но есть "признаки рецессии".
"Потребители будут все серьезнее размышлять о более дорогих товарах - например, машину можно поменять позже, новую кровать тоже можно купить позже. Также они начнут думать, как сэкономить на более дешевых товарах. Во многих странах этот процесс уже начался", - сказал Куинси.
Другие компании, такие как Reckitt Benckiser, Procter & Gamble и Nestle, еще не объявили о своих финансовых результатах. Известно, что в компаниях усиливается и внутреннее давление - сотрудники требуют повышения заработной платы, чтобы легче справляться с прожиточным минимумом.
"Нас часто спрашивают, будут ли зарплаты расти теми же темпами, что и инфляция. Ответ - нет. Инфляция - это бич, который влияет на уровень жизни каждого", - заявил генеральный директор Unilever Джоуп.
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