Производители продуктов питания предупреждают о неприятных последствиях инфляции

Другие компании также заявили о заметном эффекте от того, что потребители вынуждены тратить гораздо больше денег на продукты питания и другие товары.

Например, американский розничный гигант Walmart сообщил о заметных изменениях в потребительском поведении - люди все меньше покупают товары длительного пользования, например одежду. Если посмотреть на фондовый рынок, то сети супермаркетов оказались в числе крупнейших проигравших, поскольку не только Walmart, но и Etsy, Ross Stores и Best Buy столкнулись со снижением индекса S&P 500.

Производители товаров стоят перед непростым решением - либо брать на себя убытки, вызванные последствиями инфляции, либо перекладывать их на продавцов, еще быстрее поднимая цены. В условиях снижения покупательной способности населения это может еще сильнее подтолкнуть людей к поиску более дешевых альтернатив определенным товарам.

В Unilever констатировали, что продукция компании в Европе значительно уступает свои рыночные позиции более дешевым местным брендам супермаркетов, поэтому им приходится увеличивать расходы на рекламу. Финансовые показатели в конце этого года не выглядят обнадеживающими, учитывая рост стоимости сырья и товаров в целом.

Генеральный директор Unilever Алан Джоуп предупредил, что "мы вступаем в период замедления экономического роста. Пока неясно, войдем ли мы в рецессию, но ясно, что наша способность преодолеть эти условия полностью зависит от успеха наших брендов".