В Латвии растет прибыль финансовых учреждений

При этом в июне МФУ работали с прибылью в размере 8,7 млн евро.

Общая сумма активов финансовых учреждений на 30 июня 2022 года составляла 25,277 млрд евро, что на 4,4%, или 1,065 млрд евро, больше, чем на конец июня 2021 года, когда активы МФУ составляли 24,212 млрд евро.

На конец июня этого года остаток по кредитам, выданным резидентам латвийскими МФУ, составил 12,802 млрд евро, что на 6,4% больше, чем год назад. В том числе латвийские финансовые учреждения выдали резидентам кредитов в евро на сумму 12,698 млрд, что на 6,5% больше, чем год назад, а остаток кредитов, выданных в иностранной валюте, составил 103,1 млн евро, что на 7,6% меньше.

Остаток по депозитам, привлеченным от резидентов, на конец июня составил 16,957 млрд евро, что на 7,4% больше, чем год назад. Из них вклады в евро составили 15,664 млрд евро, а в иностранной валюте - 1,294 млрд евро. По сравнению с концом июня 2021 года сумма депозитов в евро увеличилась на 6,4%, а сумма депозитов в иностранной валюте - на 20,3%.

Капитал и резервы латвийских монетарных финансовых учреждений на конец июня составляли 3,054 млрд евро, что на 1,5% больше, чем на конец июня 2021 года.

За первые шесть месяцев 2021 года МФУ работали с прибылью в размере 120,3 млн евро, а их общая прибыль в 2021 году составила 257,9 млн евро.

Монетарные финансовые учреждения - это кредитные учреждения и финансовые общества, которые принимают депозиты от клиентов, не являющихся МФУ, а также выдают кредиты за свой счет и инвестируют в ценные бумаги.