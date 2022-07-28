Как осенью изменятся цены на аренду и покупку недвижимости?

Поэтому, чтобы не терять надежду на что-то свое, мы рассмотрели различные планы действий, как продолжать создавать себе подушку безопасности и копить на наши большие планы на будущее - пока не пришли к решению вернуться в родительский дом - убежим от коммунальных платежей и квартплаты".

На данный момент Инесе такое решение устраивает, потому что деньги, которые она тратит на аренду, можно будет перевести на сберегательные счета. "Об отоплении частного дома можно не беспокоиться, ведь дрова уже есть, а ежемесячные платежи не будут в тягость", - подчеркивает женщина.

Корреляцию продаж недвижимости с инфляцией можно проследить на сайте ss.com. В объявлении квартира площадью 84 квадратных метров в Старой Риге продается за 240 888 евро. Уже в начале объявления о продаже владелец пишет: "Инфляция. Неоспоримый факт - ценность денег утрачивается".

Хотя часть жителей коснется увеличение счетов за отопление, эксперты Swedbank не заметили, что продажа недвижимости связана с приближением отопительного сезона.

"В основном жители все чаще задумываются об оптимизации затрат на содержание за счет установки солнечных батарей и замены/модернизации систем отопления частных домов", - отмечают специалисты.

В микрорайонах Риги жители спешат распродать квартиры