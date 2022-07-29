Байден выразил поддержку странам Балтии перед лицом российской угрозы

В заявлении, распространенном Белым домом в четверг, Байден подчеркнул, что на протяжении века "непрерывных дипломатических отношений" США всегда поддерживали борьбу стран Балтии за независимость, не признавали советскую оккупацию даже в 1940-х годах, поддерживая законные правительства этих стран, подчеркивая их территориальную целостность и независимость, в декларации Самнера Уэллеса.

"Это подтвердило "общеизвестную" позицию США - мы верим в суверенитет, право на самоопределение и территориальную целостность и выступаем против грабительских действий, осуществляемых угрозами или силой, - напомнил президент США. - Поскольку Европа становится свидетелем очередной атаки на суверенитет и территориальную целостность, мы вместе с нашими союзниками и партнерами защищаем свободу, демократию и безопасность. Соединенные Штаты стоят плечом к плечу с Эстонией, Латвией и Литвой, чтобы противостоять жестокой и неспровоцированной войне России в Украине и привлечь Россию к ответственности".

Байден подчеркнул, что страны Балтии лучше всех знают, "что поставлено на карту", а США будут стремиться укреплять европейскую безопасность и "защищать каждый сантиметр территории НАТО".

"Соединенные Штаты будут продолжать тесно сотрудничать с Эстонией, Латвией и Литвой по всем глобальным вызовам, чтобы гарантировать, что следующее столетие принесет больше мира, безопасности и свободы для всех", - говорится в заявлении президента США.