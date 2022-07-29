McDonald's отрицает, что оштрафовал работника в Латвии за незнание русского языка

"Информация о том, что к нашему работнику применено наказание за то, что он не говорил с гостями на другом языке, является полностью недостоверной", - утверждают представители McDonald’s.

Уже сообщалось, что Государственная инспекция труда (VDI) за последнее время получила несколько жалоб на возможное необоснованное требование иностранного языка в объявлениях о работе, а также об отказе в приеме на работу людей, в том числе молодежи, которые не владеют отдельными иностранными языками. Поэтому VDI напоминает, что в трудовом законе установлено, что в объявлении о работе запрещается указывать навык конкретного иностранного языка, за исключением, если оно обоснованно необходимо для выполнения трудовых обязанностей.