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Видео ⟩ В Эстонии медведица с медвежонком попали в объектив фотоловушки

Маарья-Лийз Оргметс rus.postimees.ee
В Эстонии медведица с медвежонком попали в объектив фотоловушки
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Скриншот из видео.
Скриншот из видео. Фото: Eesti Jahimeeste selts

Эстонское охотничье общество (EJS) поделилось видео с медвежьей семьей в Харьюмаа, на которой бурые медведи исследуют дерево, ранее помеченное другим медведем, пишет Rus.Postimees.

"Бурый медведь метит свою территорию, трется о деревья и ветки и царапает когтями ствол дерева. Такие знаки показывают другим медведям, что территория уже занята", - говорится в сообщении Эстонского союза охотников.

По словам охотника охотничьего общества "Арду" Руттара Рохти, в этом году в Харьюмаа много медведей, и помимо отдельных особей можно увидеть и медведиц с прошлогодними медвежатами.

Видео: В Эстонии медведица с медвежонком попали в объектив фотоловушки

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