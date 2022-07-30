Эстонское охотничье общество (EJS) поделилось видео с медвежьей семьей в Харьюмаа, на которой бурые медведи исследуют дерево, ранее помеченное другим медведем, пишет Rus.Postimees.
Видео ⟩ В Эстонии медведица с медвежонком попали в объектив фотоловушки
В Эстонии медведица с медвежонком попали в объектив фотоловушки
"Бурый медведь метит свою территорию, трется о деревья и ветки и царапает когтями ствол дерева. Такие знаки показывают другим медведям, что территория уже занята", - говорится в сообщении Эстонского союза охотников.
По словам охотника охотничьего общества "Арду" Руттара Рохти, в этом году в Харьюмаа много медведей, и помимо отдельных особей можно увидеть и медведиц с прошлогодними медвежатами.
Видео: В Эстонии медведица с медвежонком попали в объектив фотоловушки
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