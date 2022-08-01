Жительнице Латвии удалось поймать в озере Бальотес карпа впечатляющего размера. О своем улове в Facebook рассказала Агнесе Мисса.
Женщина выловила из латвийского озера карпа весом 16 кг
Женщина выловила из латвийского озера карпа весом 16 кг
Женщина отправилась на двухдневный отдых с мужем. Оба поехали на озеро, но найти место для рыбалки было трудно - там проходили эстонские соревнования по рыбной ловле. Пара решила отправиться на частную территорию, спросив можно ли будет там порыбачить. Им разрешили.
Удочки они закинули в два часа дня. Агнесе рыбачила с близкого расстояния (65 метров), а ее муж - с дальнего.
В восемь вечера была поймана рыба.
"Вытаскивая рыбу, я поняла, что она никакая не мелкая. Муж схватился за сачок. Я, мягко говоря, в шоке. Я не смогу поднять рыбу!" - написала Агнесе.
Карп весил 16 кг. Агнесе поставила свой личный рекорд и пожелала каждому рыбаку испытать те же чувства.
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