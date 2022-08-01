Женщина выловила из латвийского озера карпа весом 16 кг

Женщина отправилась на двухдневный отдых с мужем. Оба поехали на озеро, но найти место для рыбалки было трудно - там проходили эстонские соревнования по рыбной ловле. Пара решила отправиться на частную территорию, спросив можно ли будет там порыбачить. Им разрешили.

Удочки они закинули в два часа дня. Агнесе рыбачила с близкого расстояния (65 метров), а ее муж - с дальнего.

В восемь вечера была поймана рыба.

"Вытаскивая рыбу, я поняла, что она никакая не мелкая. Муж схватился за сачок. Я, мягко говоря, в шоке. Я не смогу поднять рыбу!" - написала Агнесе.

Агнесе с уловом Фото: Agnese Missa/Facebook

Карп весил 16 кг. Агнесе поставила свой личный рекорд и пожелала каждому рыбаку испытать те же чувства.