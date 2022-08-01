Минздрав предлагает купить 110 000 вакцин против гриппа за 1,5 млн евро

Количество вакцин против гриппа, подлежащих закупке на следующий сезон, ежегодно планирует рабочая группа с учетом результатов вакцинации в предыдущий сезон гриппа и целей увеличение охвата вакцинацией в группах риска.

Как отмечает Минздрав, сезон гриппа длится с октября по апрель следующего года. Эпидемия гриппа может длиться от шести до 12 недель, но вирусы гриппа продолжают циркулировать даже после окончания эпидемии.

Поэтому вакцинация, особенно для больных из групп риска, рекомендуется уже в начале осени, но возможна в течение всего сезона.

Ежегодно гриппом заболевает в среднем 10% населения. В большинстве случаев грипп протекает в легкой или средней степени тяжести, но возможно и тяжелое заболевание. Больше всего от гриппа страдают пожилые люди и люди с хроническими заболеваниями сердца и легких. Смерть от гриппозной инфекции чаще всего наблюдается у людей старше 65 лет.