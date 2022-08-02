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За последние сутки выявлено 1705 новых случаев Covid-19

rus.tvnet.lv
За последние сутки выявлено 1705 новых случаев Covid-19
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Иллюстративное фото.
Иллюстративное фото. Фото: Evija Trifanova/LETA

За прошедшие сутки в Латвии зарегистрировано 1705 новых случаев Covid-19, поступила информация о трех смертях, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний (SPKC).

Умершие входили в возрастную категорию от 40 до 99 лет:

  • один человек - в возрасте от 40 до 49 лет;
  • один человек - в возрасте от 80 до 89 лет;
  • один человек - в возрасте от 90 до 99 лет.

Один из них не был вакцинирован или не завершил курс вакцинации, а двое были вакцинированы.

Двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости увеличился и составил 976,9 случая на 100 тысяч населения.

Было проведено 5634 лабораторных теста на Covid-19, 30,3% из них оказались положительными. Из выявленных зараженных 736 не были привиты против коронавируса или не завершили курс вакцинации, 969 заболевших были вакцинированы.

С начала пандемии в Латвии Covid-19 был лабораторно подтвержден у 866 034 человек.

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