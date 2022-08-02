За прошедшие сутки в Латвии зарегистрировано 1705 новых случаев Covid-19, поступила информация о трех смертях, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний (SPKC).
За последние сутки выявлено 1705 новых случаев Covid-19
За последние сутки выявлено 1705 новых случаев Covid-19
Умершие входили в возрастную категорию от 40 до 99 лет:
- один человек - в возрасте от 40 до 49 лет;
- один человек - в возрасте от 80 до 89 лет;
- один человек - в возрасте от 90 до 99 лет.
Один из них не был вакцинирован или не завершил курс вакцинации, а двое были вакцинированы.
Двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости увеличился и составил 976,9 случая на 100 тысяч населения.
Было проведено 5634 лабораторных теста на Covid-19, 30,3% из них оказались положительными. Из выявленных зараженных 736 не были привиты против коронавируса или не завершили курс вакцинации, 969 заболевших были вакцинированы.
С начала пандемии в Латвии Covid-19 был лабораторно подтвержден у 866 034 человек.
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