За последние сутки выявлено 1705 новых случаев Covid-19

Умершие входили в возрастную категорию от 40 до 99 лет:

один человек - в возрасте от 40 до 49 лет;

один человек - в возрасте от 80 до 89 лет;

один человек - в возрасте от 90 до 99 лет.

Один из них не был вакцинирован или не завершил курс вакцинации, а двое были вакцинированы.

Двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости увеличился и составил 976,9 случая на 100 тысяч населения.

Было проведено 5634 лабораторных теста на Covid-19, 30,3% из них оказались положительными. Из выявленных зараженных 736 не были привиты против коронавируса или не завершили курс вакцинации, 969 заболевших были вакцинированы.

С начала пандемии в Латвии Covid-19 был лабораторно подтвержден у 866 034 человек.