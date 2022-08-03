В условиях стремительного и пока непредсказуемого роста цен на энергоносители больницы предупреждают о неизбежных трудностях покрытия стремительно растущих расходов. Председатель Латвийской ассоциации больниц Евгений Калейс сообщил программе TV3 900 sekundes, что допускается возможность сокращения количества приемов пищи для больных в стационарах.
Видео ⟩ В больницах допускают возможность сокращения количества приемов пищи
Рост цен на энергоносители в Латвии затрагивает все отрасли. Больничная индустрия также знала о повышении цен с февраля и вовремя начала думать о возможных решениях.
Евгений Калейс указывает, что одним из решений могло бы стать сокращение потребления энергоресурсов.
Он указывает на то, что в больничных палатах следует снижать температуру там, где это возможно. Не планируется это делать в детских больницах, родильных домах, отделениях реанимации новорожденных.
Кроме того цены на продукты растут каждый день. И председатель Латвийской ассоциации больниц видит в этом вопросе только два решения - уменьшить количество порций или уменьшить размеры порций.
"Мы могли бы сократить количество приемов пищи, потому что в настоящее время мы предоставляем от трех до четырех приемов пищи в зависимости от отделения. Другой вариант заключается в том, что пациенту придется платить за один прием пищи, если он захочет".
Калейс утверждает, что надежды на поддержку Министерства здравоохранения минимальны.
"Мы уже предупреждали в апреле и пытались вместе с министерством найти общие решения, но, к сожалению, никаких результатов деятельности министерства в этом вопросе нет".
"Когда мы спросили о компенсационных механизмах, Минфин ответил, что он выступает против любых механизмов поддержки", - резюмирует Калейс.
Видео: сюжет 900 sekundes программы на латышском языке
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