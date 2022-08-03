В повседневном движении автомобилистам приходится сталкиваться с самыми разнообразными ситуациями. В том числе и те, в которых возникают разногласия с другими водителями.
Видео ⟩ Агрессивное вождение BMW чуть не привело к аварии
В этом происшествии, которое было зафиксировано видеорегистратором, инцидент на улице Юглас виден в том месте, где правая полоса вливается в левую. В приложенном видеоматериале видно, что автомобиль с видеорегистратором уже занял место в левом ряду, в то время как ехавший рядом BMW совершает безрассудный маневр, решив в последний момент перестроиться, едва не вызвав столкновение. Чтобы этого не произошло, автомобиль в левом ряду был вынужден выехать на встречную полосу движения. К счастью, других транспортных средств в это время не было.
Автор видео поясняет: "Агрессивный водитель BMW, игнорируя дорожный знак №923 и дорожный знак №108 (сужение правой полосы), подрезает водителя, ведущего видеозапись. Во избежание столкновения человек, производящий видеозапись, вынужден выехать на встречную полосу".
После инцидента, произошедшего 2 августа, водитель BMW заявил, что у него приоритет.
Видео: инцидент на улице Юглас
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