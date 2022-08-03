Видео ⟩ Агрессивное вождение BMW чуть не привело к аварии

В этом происшествии, которое было зафиксировано видеорегистратором, инцидент на улице Юглас виден в том месте, где правая полоса вливается в левую. В приложенном видеоматериале видно, что автомобиль с видеорегистратором уже занял место в левом ряду, в то время как ехавший рядом BMW совершает безрассудный маневр, решив в последний момент перестроиться, едва не вызвав столкновение. Чтобы этого не произошло, автомобиль в левом ряду был вынужден выехать на встречную полосу движения. К счастью, других транспортных средств в это время не было.