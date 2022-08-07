На Facebook стало популярным видео, где автор утверждает, что в его доме цена за горячую воду в августе выросла в пять раз и составляет 534 евро. Видео на Facebook поделилось более 3000 человек. Однако сказанное там вводит в заблуждение.
Действительно ли цена за горячую воду в августе выросла в пять раз?
Судя по счету, который прислал нам автор, в августе он должен заплатить 435 евро, и это перерасчет за фактически потраченный газ за предыдущие месяцы. В свою очередь далее он должен платить 284 евро в месяц, и это также плата не только за горячую воду, но и за потребление газа в целом по методу выравненного платежа — как за отопление дома, так и за нагревание воды.
Автор видео эмоционально рассказывает об увеличении счета в пять раз, однако уже по его словам на видео можно судить, что утверждения некорректны. На это указывают и несколько пользователей в комментариях.
Во-первых, подпись к видео гласит, что за горячую воду нужно платить 435 евро. Однако в самом видео автор говорит про газ и уже называет другую цену за август - 534 евро. Мы связались с автором видео, и он ответил, что оговорился. Верная сумма - это 435 евро.
Во-вторых, из сказанного на видео не ясно, о каком счете и временном сроке идет речь, так как автор рассказывает и о том, что у него энергоэффективный дом, и утверждает, что конкретная сумма пришла только за горячую воду в августе: "435 евро за горячую воду. Марафон цен в Латвии начался" и "Август - это когда у тебя выключено отопление, когда ты не отапливаешь дом, а только пользуешься горячей водой: ну джакузи, душ и все такое".
Мужчина нам подтвердил, что платит за газ по методу выравненного платежа, это видно по показаниям счета. Также видно, что в последующие месяцы сумма платежа уже меньше, чем в августе, и составляет 283,91 евро.
Что ответил регулятор, и почему в августе цена существенно выше?
Re:Check попросил комментарий у Комиссии по регулированию общественных услуг (SPRK). Представитель SPRK Байба Якобсоне также заметила, что так как мужчина на видео утверждает, что в июле получил счет за август (следующий месяц), он за газ платит по методу выравненного платежа, "а не за фактически потраченный объем природного газа".
По методу выравненного платежа плата происходит по выравненному потреблению газа. Пользователь ежемесячно платит одинаковую сумму, которая обычно соответствует среднему потреблению за прошлый год. В таком случае продавец, как правило, подготавливает отчет за выравненный платеж за предыдущий период. И тогда, если обнаружена разница между оплаченной суммой и фактическим потреблением природного газа, делается перерасчет и пользователю выписывают счет. Или же эта разница учитывается при определении выравненной платы на будущий период.
В телефонном разговоре с автором видео Re:Check спросил: не получил ли он перерасчет. По мнению мужчины, в таком случае у него "должен был быть выравненный платеж 290 [евро] и отдельная строчка в платеже, в которой говориться, что сумма перерасчета за этот период вот такая", - и продолжил: "Окей, тогда бы паники было бы меньше. А что это за выравненный платеж, а в середине платежа резкий скачек?".
В SPRK полагают, что, возможно, в этом месяце пользователь получил перерасчет выравненного платежа, где учитывается разница между ранее прогнозированным потреблением и фактически использованным природным газом (исторически накопилась неоплаченная разница в потреблении). "В случае выравненного платежа в расчет за один месяц включено также историческое потребление отопления за предыдущие месяцы. То есть, даже если в августе необходимости отапливать нет, и природным газом отапливалась только горячая вода, в выравненном ежемесячном платеже отображена также одна двенадцатая часть от объема газа, которая в течение года используется в отоплении", - объясняет представитель SPRK Якобсоне.
В регуляторе добавили, что комментарий предоставлен об общих факторах, которые влияют на повышение цены. Однако невозможно проверить, относятся ли они на ситуацию конкретного пользователя. Кроме того, даже при неизменном выравненном потреблении платеж в августе по сравнению с июлем будет выше, так как с 1 июля для домохозяйств в силу вступил новый тариф.
Можно ли разделить оплату?
Автор видео допустил Re:Check, что это ему добавили в счет долг. Однако он рассказал о примере своего соседа, счет которого за август составил ещё больше - 1128 евро, тогда как в последующие осенние месяцы - 389 евро. Этот счет он также нам прислал. По рассуждению мужчины, такую существенную сумму следует разделить на платежи по месяцам, а не ожидать оплату сразу. "Как будто бы больше сжег и перерасчет, а они его включают в один платеж. И таким образом у человека нет возможности долг этот разбивать на месяца и платить каким-то другим способом, а он должен его оплатить здесь и сейчас, потому что он прописан как платеж за месяц – погасить до такого-то [числа]. Вот в чем заключается афера", - говорит мужчина, называя это основной проблемой.
Re:Check спросил о возможностях оплаты для жителей у предприятия Latvijas Gāze, отправив пример автора видео и его соседа. В Latvijas Gāze ответили, что общей системы того, как разделить такие платежи нет, но в предприятии могут предложить жителям индивидуальные решения. Представитель Latvijas Gāze Анастасия Петере призвала незамедлительно связаться с компанией, чтобы продлить срок оплаты или разделить платеж долга на части.
С 1 июля для домохозяйств тариф на газ существенно повысился
В конце июля клиенты Latvijas gāze, которые рассчитываются за природный газ методом выравненного платежа, получили новую ежемесячную сумму и график платежей. Это вызвало возмущение жителей в соцсетях. На домашней странице торговца природным газом Latvijas gāze указано, что тарифы для домохозяйств меняются два раза в год - 1 января и 1 июля.
Цена на газ во втором полугодье действительно существенно возросла. Latvijas gāze сообщает, что для домохозяйств, которые потребляют до 250 кубометров природного газа в год, конечный тариф увеличится на 65,6%, а для потребляющих от 250 до 500 кубометров природного газа, конечный тариф возрастет на 74,8 %. Если же потребляется от 500 до 25 000 кубометров, то конечный тариф возрастает на 89,9 %.
Цена природного газа - это самая большая составляющая ежемесячного платежа, то есть 50–75%, поясняют в SPRK. Она образуется в условиях свободного рынка. SPRK проверяет тариф, но на уровень цены повлиять не может. Также в конечный счет входит плата за системные услуги, например тариф за распределение газа, которые определяет SPRK. Дополнительно в тариф входят акцизный налог и налог на добавленную стоимость.
Например, если к выросшему с июля тарифу добавить все составляющие общего счета за газ, то для домохозяйства, которое в среднем потребляет 200 м3 газа, прирост цены, по подсчетам SPRK, составит уже примерно 105%. В таком случае ежемесячный платеж возрастает со 165,79 до 332,60 евро, свидетельствуют данные регулятора.
С чем связан рост цен в счетах жителей?
В предприятии Latvijas Gāze поясняют, что рост цен домохозяйства ощутили уже в начале этого года. Жители с 1 января до 30 апреля получали государственную поддержку, отмечают в SPRK. В счете за май, полученном в июне, включена цена уже без этой поддержки. Таким образом жители почувствовали первый прирост цены в своих счетах. "Прирост цены в этом случае был связан с окончанием государственной поддержки, а не с изменением тарифов", - объясняет представитель SPRK Якобсоне.
В свою очередь с 1 июля в счетах за август платеж будет выше уже из-за изменения тарифов.
В Latvijas Gāze поясняют, что цена на газ на мировом рынке растет, теперь нет возможности покупать его по настолько низкой цене, а закупленный ранее дешевый газ уже израсходован.
Ситуация на рынке энергоресурсов также существенно изменилась в связи с войной в Украине, которую развязала Россия. В SPRK отмечают, что на рынке вырос спрос на природный газ, так как Европейским странам необходимо создавать накопление газа на следующие отопительные сезоны. Цены сохраняются высокими, так как поставки газа из России в страны Европы все больше ограничиваются.
Подорожание обещают компенсировать
Мужчина на видео в Facebook высказывает свое негодование ценой: "Я не знаю, что делает Латвия, но, по-моему… я верю в то, что ну, какой народ… я выйду на улицу и к [нецензурная лексика] собачим готов [нецензурная лексика] удушить сам".
Другие пользователи соцсетей также высказывают недовольство существенным увеличением цены на газ. Так Латвийское Радио сообщило о некоем рижанине, у которого цена за газ возросла в четыре раза. Министр экономики Илзе Индриксоне (Национальное объединение) пояснила Латвийскому Радио, что уже сейчас жители, которые получают выравненный платеж, фактически платят счета следующего отопительного сезона, и половину этого подорожания государство планирует погасить.
Вывод: Автор видео вводит в заблуждение, рассказывая про подорожание горячей воды в августе в пять раз. Он платит по методу выравненного платежа. Скорее всего, в конкретном месяце мужчина получил перерасчет за ранее потраченный газ, значит счет не только за горячую воду, как он утверждает. Также автор видео путает цену, так как плата составила не 534 евро, как он утверждает на видео, а 435 евро. Плата за газ у мужчины существенно возросла также, как у других домохозяйств из-за глобального повышения цен. Однако не настолько существенно, как он описывает на видео, так как на предоставленном им счете видно, что в последующие месяцы его счет составит 284 евро.
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