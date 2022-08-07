Действительно ли цена за горячую воду в августе выросла в пять раз?

В SPRK полагают, что, возможно, в этом месяце пользователь получил перерасчет выравненного платежа, где учитывается разница между ранее прогнозированным потреблением и фактически использованным природным газом (исторически накопилась неоплаченная разница в потреблении). "В случае выравненного платежа в расчет за один месяц включено также историческое потребление отопления за предыдущие месяцы. То есть, даже если в августе необходимости отапливать нет, и природным газом отапливалась только горячая вода , в выравненном ежемесячном платеже отображена также одна двенадцатая часть от объема газа, которая в течение года используется в отоплении", - объясняет представитель SPRK Якобсоне.

В регуляторе добавили, что комментарий предоставлен об общих факторах, которые влияют на повышение цены. Однако невозможно проверить, относятся ли они на ситуацию конкретного пользователя. Кроме того, даже при неизменном выравненном потреблении платеж в августе по сравнению с июлем будет выше, так как с 1 июля для домохозяйств в силу вступил новый тариф .

Автор видео допустил Re:Check, что это ему добавили в счет долг. Однако он рассказал о примере своего соседа, счет которого за август составил ещё больше - 1128 евро, тогда как в последующие осенние месяцы - 389 евро. Этот счет он также нам прислал. По рассуждению мужчины, такую существенную сумму следует разделить на платежи по месяцам, а не ожидать оплату сразу. "Как будто бы больше сжег и перерасчет, а они его включают в один платеж. И таким образом у человека нет возможности долг этот разбивать на месяца и платить каким-то другим способом, а он должен его оплатить здесь и сейчас, потому что он прописан как платеж за месяц – погасить до такого-то [числа]. Вот в чем заключается афера", - говорит мужчина, называя это основной проблемой.