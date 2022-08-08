В Рижском порту приветствовали 10-миллионного пассажира

«Мне всегда приятно находиться в прекрасной Риге и для меня большая честь быть свидетелем этого важного для Рижского порта события. Ваш город очень нравится туристам, и это одна из причин, по которой наши гости, особенно из Германии, выбирают круизы Costa по Северной Европе. Мы очень рады, что 10-миллионный пассажир, прибывший в Рижский порт, путешествует с нами на борту Costa Fascinosa. Мы поздравляем Рижский порт с этим невероятным достижением и с нетерпением ждем возможности снова вернуться в столицу Латвии», — сказал Марио Моретта, капитан Costa Fascinosa.

Ожидается, что в этом сезоне на борту круизных лайнеров в Ригу прибудут ~ 80 тысяч иностранных туристов. За 7 месяцев в Рижском порту были зарегистрированы 63 захода круизных лайнеров, доставивших в Ригу 42,88 тысячи пассажиров, больше всего из Германии (18,4 тыс.) и США (9,7 тыс.), а также из Великобритании, Швеции и Канады (1 тыс.).

С 2000 года в Рижском порту зарегистрировано около 8 200 заходов пассажирских судов, большинство из них - около 6 600 – состоялись в рамках регулярного пассажирского сообщения, а 1 600 приходятся на долю круизных судов. Около 88% (~8,8 миллиона) всех прибывших составили пассажиры паромов, а 12% (~1,2 миллиона) – это круизные пассажиры из более чем 124 стран мира.