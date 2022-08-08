Latvijas gāze передаст Gaso новой компании

На собрании акционеров Latvijas gāze (LG) в понедельник было принято решение начать реорганизацию предприятия путем отделения, в результате LG передаст 100% акций принадлежащего ему оператора газораспределительной системы Gaso вновь созданной компании, говорится в заявлении предприятия фондовой бирже Nasdaq Riga.

Акционерный капитал Gaso разделен на 39,9 млн акций. В результате реорганизации все акционеры LG станут акционерами новой компании пропорционально их долям в LG.

Крупнейшими акционерами LG являются российский "Газпром" (34%), фонд Marguerite Gas II.Sarl. (28,97%), немецкая компания Uniper Ruhrgas International GmbH (18,26%) и Itera Latvija (16%).

Эта же пропорция сохранится и в новой компании, которой перейдут акции Gaso.

Таким образом, Gaso фактически станет дочерней компанией LG, как это было предложено пять лет назад Marguerite Gas II.S.a.r.l, но тогда это предложение не получило поддержки остальных акционеров.

Акции LG котируются на фондовой бирже Nasdaq Riga.

Пять лет назад - 15 августа 2017 года - акционеры LG поддержали реорганизацию LG путем выделения оператора системы распределения и создания компании Gaso.