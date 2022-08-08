Коалиция договорилась о мерах поддержки населения на отопительный сезон

Для этой партии важен вопрос поддержки жителей, использующих дровяное отопление, ведь, по словам Пуце, это значительная часть Латвии, к тому же не самая богатая. Некоторые из этих людей уже заготовили дрова, и по закону они не обязаны хранить платежные документы. Кроме того, есть люди, которые заготавливают дрова самостоятельно, но это не значит, что это не несет затрат, считает политик.

Таким образом, все люди, которые используют дровяное отопление и заготовили его с мая, будут иметь возможность получить поддержку от самоуправления даже без предъявления документов на покупку. С другой стороны, с сентября можно подать заявку на поддержку, предоставив платежные документы, пояснил Пуце.

В четверг, 11 августа, пакет поддержки для всех жителей будет рассмотрен Сеймом во всех чтениях, чтобы он как можно скорее вступил в силу, сказал Пуце.

Правительство также обещают поддержку предпринимателям в связи с ростом цен на энергоносители

Премьер-министр Кришьянис Кариньш заявил журналистам в понедельник после заседания коалиции, что правительство концептуально договорились об оказании поддержки предпринимателям в связи с повышением цен на энергоносители. Более подробно это планируется обсудить на следующей неделе.

Министр экономики Илзе Индриксоне заявила, что вместе с представителями Министерства финансов они еще будут работать над тем, какой может быть конкретная поддержка и как ее можно финансировать.