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Коалиция договорилась о мерах поддержки населения на отопительный сезон

Дополнено в 22:15
rus.tvnet.lv
Коалиция договорилась о мерах поддержки населения на отопительный сезон
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Премьер-министр Кришьянис Кариньш
Премьер-министр Кришьянис Кариньш Фото: Valsts kanceleja
  • Поддержка будет оказана с 1 июля этого года
  • Обещают поддержку и предпринимателям
  • Поддержку за дрова, гранулы или брикеты можно будет получить без предъявления чека

В понедельник, 8 августа, коалиционные партии договорились о поддержке населения в условиях повышения цен на энергоносители, которая будет шире и начнется раньше, чем правительство планировало в июне, заявил журналистам премьер-министр Кришьянис Кариньш после совещания.

Поддержка будет оказана раньше - начиная с 1 июля этого года, сказал Кариньш. Те, кто пользуется выровненным платежом и уже получил счет, получат перерасчет в следующем месяце.

Правительство покроет половину прироста цены на энергоресурсы.

Поддержку получат и те, кто использует дрова для отопления, сказал глава правительства.

Принято решение расширить поддержку на теплоснабжение, которое получается с помощью электроэнергии, добавила министр экономики Илзе Индриксоне. Право на поддержку получат не только те домохозяйства, в которых установлены тепловые насосы, но и те, которые используют электричество в качестве основного источника тепловой энергии другими способами.

Также будет тщательно рассмотрен вопрос об упрощении процедуры предоставления жилищного пособия, поскольку, по мнению министра, это наиболее правильный способ адресной поддержки тех домохозяйств, которые в ней больше всего нуждаются. В то же время Индриксоне осознает, что возможности социальных служб ограничены.

Поддержку за дрова, гранулы или брикеты можно будет получить без предъявления чека

Поддержка в условиях роста цен на энергоресурсы будет применяться и к домохозяйствам, использующим в качестве топлива дрова, древесные гранулы или брикеты, и это будет возможно без предъявления чеков о покупке, заявил в понедельник после совещания коалиционных партий депутат Сейма Юрис Пуце ("Для развития/За").

Для этой партии важен вопрос поддержки жителей, использующих дровяное отопление, ведь, по словам Пуце, это значительная часть Латвии, к тому же не самая богатая. Некоторые из этих людей уже заготовили дрова, и по закону они не обязаны хранить платежные документы. Кроме того, есть люди, которые заготавливают дрова самостоятельно, но это не значит, что это не несет затрат, считает политик.

Таким образом, все люди, которые используют дровяное отопление и заготовили его с мая, будут иметь возможность получить поддержку от самоуправления даже без предъявления документов на покупку. С другой стороны, с сентября можно подать заявку на поддержку, предоставив платежные документы, пояснил Пуце.

В четверг, 11 августа, пакет поддержки для всех жителей будет рассмотрен Сеймом во всех чтениях, чтобы он как можно скорее вступил в силу, сказал Пуце.

Правительство также обещают поддержку предпринимателям в связи с ростом цен на энергоносители

Премьер-министр Кришьянис Кариньш заявил журналистам в понедельник после заседания коалиции, что правительство концептуально договорились об оказании поддержки предпринимателям в связи с повышением цен на энергоносители. Более подробно это планируется обсудить на следующей неделе.

Министр экономики Илзе Индриксоне заявила, что вместе с представителями Министерства финансов они еще будут работать над тем, какой может быть конкретная поддержка и как ее можно финансировать.

Кариньш заявил, что решение о предоставлении поддержки правительство примет во вторник, 9 августа, а утвердить его планируется в Сейме в четверг, 11 августа. Политик отметил, что механизм поддержки был разработан под руководством министра благосостояния Гатиса Эглитиса и министра экономики Илзе Индриксоне.

Индриксоне подтвердила представителям правительственных партий, что запасов природного газа в Латвии достаточно не только в этом году, но и на весь отопительный сезон. Это подтверждают данные Министерства экономики о запасах природного газа в Инчукалнском подземном хранилище газа и заключенные договоры на поставку природного газа.

Министр благосостояния Эглитис заявил, что решение о строительстве терминала сжиженного природного газа в Латвии может быть принято в ближайшие несколько недель.

Как сообщалось, главным вопросом заседания правительства во вторник, 9 августа, станет частичная компенсация роста цен на энергоресурсы для населения. Предполагается, что общий объем поддержки будет увеличен с первоначально запланированных 350 до 430 млн евро.

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