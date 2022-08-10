Не дали собаку, так как человек был пьян: неприятная ситуация в приюте Ulubele

Мы никак не позиционируем себя как место, куда любой, кто выпил или нет, может прийти и выбрать животное как в магазине купить пачку масла.

С утра связалась с мужчиной, который разместил эту запись, обсудили ситуацию, он все понял. Печально, что он продолжил эту коммуникацию в соцсетях, продолжая искажать факты.

Непонятно, каков истинный мотив, чего он хочет добиться. Я бесчисленное количество раз извинилась перед ним за потраченное время и топливо", - признала глава приюта.

Илзе Джонсоне подчеркивает, что думает о том, обращаться ли в полицию за клевету, но осознает, что у правоохранителей и без того много работы.

Доплата за адопцию животных в приюте разнится.

Кот/котенок - 50 евро.

Щенок или собака до двух лет - от 150 до 200 евро.

Собака от двух до четырех лет - 100 евро.

Собака от пяти до семи лет - 70 евро.

Маленькая собачка до 10 лет - 100 евро.

Собака или кот от 8 лет - от 30 евро. Также присваивается золотой полис и бесплатный ветеринарный уход в приюте.

Приют призывает ознакомиться с правилами адопции прежде, чем брать животное.

"Самая высокая плата - 200 евро, в редких случаях больше, если человек согласен помочь приюту и оплатить обследования или операции.

Расходы ненормально выросли, клиники повышают цены за ветеринарные услуги, топливо и счета за электроэнергию выросли.

Это все космос, но не меняет нашего отношения - мы не раздаем направо и налево животных, которые уже однажды пострадали от капризов, или компаниям, от которых разит алкоголем", - поясняет Джонсоне.

На взнос за адопцию приют содержит животных, которые живут там долгое время. "Все хотят молодых и красивых щенков, "сениоры" живут здесь подолгу. Плата за щенков выше, потому что так мы получаем средства на содержание тех, мимо кого все проходят.

Плата есть, потому что должна быть какая-то мера, чтобы человек понимал, что животное придется кормить и содержать. Это не просто так делается. Доплата страхует от неадекватных случаев", - говорит руководитель Ulubele.