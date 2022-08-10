В воскресенье, 7 августа, в приюте для животных Ulubele возникла неприятная ситуация - компания мужчин хотела взять собаку, но сотрудники приюта оставили животное. Мужчина из компании описал инцидент в Facebook. В беседе с Apollo.lv глава Ulubele Илзе Джонсоне отметила, что мужчина был выпивший, и объяснила, каковы правила и взнос за адопцию.
Не дали собаку, так как человек был пьян: неприятная ситуация в приюте Ulubele
"Грустно, что произошел такой инцидент и недоразумение. Ситуация неоднозначная, в приют приехала большая компания - четверо мужчин.
Человек, который хотел взять собаку, был выпивший и отказался заполнить анкету для адопции, которая введена у нас уже какое-то время. Из-за различных случаев у нас это обязательная процедура. Компания отказалась ее заполнить", - сказала Джонсоне.
Работники приюта рассказали, что доплата за животное - 120 евро. А спустя еще время другой сотрудник сказал, что платить нужно 200 евро. Собаку не взяли.
"Согласна, что это было не самое лучшее общение с нашей стороны. Оно оказалось долгим и ненужным. Однако никому из работников смены не показалось, что компании нужно сразу отдавать животное, которое и так уже страдало", - отметила Джонсоне.
Мужчина заявил, что работники приюта сказали, что цена за щенка составляет от 600 до 700 евро. "Говорили со всеми, кто работал в воскресенье, никто такого компании не говорил. Также работники неоднократно говорили, что на территории приюта нельзя курить.
Человек, который привел компанию, сказал, что может поручиться за своего друга и что он хороший человек. Но это неизменно - ни один человек, который выпил, не может приехать и взять животное. Оценить будущих владельцев животного очень сложно.
Мы никак не позиционируем себя как место, куда любой, кто выпил или нет, может прийти и выбрать животное как в магазине купить пачку масла.
С утра связалась с мужчиной, который разместил эту запись, обсудили ситуацию, он все понял. Печально, что он продолжил эту коммуникацию в соцсетях, продолжая искажать факты.
Непонятно, каков истинный мотив, чего он хочет добиться. Я бесчисленное количество раз извинилась перед ним за потраченное время и топливо", - признала глава приюта.
Илзе Джонсоне подчеркивает, что думает о том, обращаться ли в полицию за клевету, но осознает, что у правоохранителей и без того много работы.
Доплата за адопцию животных в приюте разнится.
- Кот/котенок - 50 евро.
- Щенок или собака до двух лет - от 150 до 200 евро.
- Собака от двух до четырех лет - 100 евро.
- Собака от пяти до семи лет - 70 евро.
- Маленькая собачка до 10 лет - 100 евро.
- Собака или кот от 8 лет - от 30 евро. Также присваивается золотой полис и бесплатный ветеринарный уход в приюте.
Приют призывает ознакомиться с правилами адопции прежде, чем брать животное.
"Самая высокая плата - 200 евро, в редких случаях больше, если человек согласен помочь приюту и оплатить обследования или операции.
Расходы ненормально выросли, клиники повышают цены за ветеринарные услуги, топливо и счета за электроэнергию выросли.
Это все космос, но не меняет нашего отношения - мы не раздаем направо и налево животных, которые уже однажды пострадали от капризов, или компаниям, от которых разит алкоголем", - поясняет Джонсоне.
На взнос за адопцию приют содержит животных, которые живут там долгое время. "Все хотят молодых и красивых щенков, "сениоры" живут здесь подолгу. Плата за щенков выше, потому что так мы получаем средства на содержание тех, мимо кого все проходят.
Плата есть, потому что должна быть какая-то мера, чтобы человек понимал, что животное придется кормить и содержать. Это не просто так делается. Доплата страхует от неадекватных случаев", - говорит руководитель Ulubele.
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