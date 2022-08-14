Видео ⟩ Орленок Отто отправился в свой первый полет

За повседневной жизнью Отто в гнезде на Большом острове можно следить в прямом эфире, свидетельствует информация Latvijas valsts meži (LVM).

Отто начал свой первый полет 5 августа. После трехдневного отсутствия 7 августа орел снова посетил свое гнездо, где его покормили полевками.

Орнитолог, старший эксперт LVM по окружающей среде Угис Бергманис поясняет, что полевки и лягушки являются наиболее важными пищевыми животными для орлят, от их достаточного количества также зависит успех их гнездования.

"Даже вылетев из гнезд, молодые орлы часто остаются в гнездах и кормятся там до середины сентября. Поэтому сейчас хорошее время, чтобы понаблюдать за орлятами в прямом эфире", - говорит Бергманис.

В конце первой декады сентября орлята начинают миграцию на зимовку в Африку.

Видеонаблюдение за гнездами орлят - важный проект в изучении питания этого вида. Одно из исследований, которое было сделано по данным, полученным в прямом эфире, было опубликовано в международном орнитологическом исследовательском журнале Bird Study.

Исследование, проведенное орнитологами Бергманисом и Айнаром Ауниньшем, показало, что наиболее важным источником пищи для малых орлов являются мелкие грызуны (43,36%) и земноводные (44,81%). Пищу добывают как самцы, так и самки, однако, по данным исследований, больше еды - 66% - в гнездо приносят самцы.

Добычу в основном приносят с третьего по седьмой час после восхода солнца. После вылупления молодых птиц, когда пища особенно важна, в сутки добывается в среднем почти семь единиц корма.

Следить за повседневной жизнью орленка в гнезде на Большом острове можно в прямом эфире от LVM.