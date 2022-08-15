Восточная Европа пострадает больше: рост цен на энергоносители повлияет на страны по-разному

Здесь, однако, следует учитывать, что у каждой страны есть "свои зависимости". Например, в шведской энергетике роль природного газа составляет всего 3%, так как большая часть энергии обеспечивается за счет гидроэнергетики, ветра и атомной энергии. Шведские дома отапливаются древесной щепой или тепловыми насосами, подключенными к электрической сети.

Именно поэтому в Швеции средний рост стоимости энергоресурсов для домохозяйств составит 5% от дохода, а в Великобритании - не менее 10%, поскольку здесь больше зависимость от природного газа.

Отпускные цены в оптовой и розничной торговле также различаются. Во многих странах коммунальные предприятия покупают газ на основе долгосрочных контрактов и ограничивают влияние повышения оптовых цен на цену.

Разнообразие рыночных структур означает, что рост цен достигает потребителей через разные промежутки времени. В Испании, например, потребительские тарифы обычно обновляются ежемесячно (хотя они ограничивают рост стоимости газа для производителей электроэнергии). В Польше они корректируются только два раза в год.

В других странах правительства установили один конкретный платеж. Во Франции местная энергетическая компания Électricité de France (EDF) фактически доминирует на рынке. Правительство определило, что рост цен не должен превышать 4%. Большая часть электроэнергии в стране вырабатывается атомной энергетикой, но длительные ремонтные работы на атомных электростанциях означают, что Франция вынуждена импортировать электроэнергию из соседних стран, а это означает, что другим странам приходится потреблять больше газа. В целом государство берет на себя рост цен, являясь фактическим владельцем EDF.

Ограничение роста цен имеет как положительные, так и отрицательные черты. Хорошая новость - у домохозяйств снижается стимул к сокращению энергопотребления. Обратной стороной является то, что это также несоразмерно помогает богатым.

Гораздо лучший вариант для стран - оказывать поддержку там, где она нужнее всего. Однако, по подсчетам Европейского центрального банка, только 12% расходов государств-членов ЕС на меры по ограничению воздействия более высоких цен на энергоносители были направлены таким образом.