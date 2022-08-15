Европа переживает беспрецедентный шок цен на энергоносители. Однако удар не будет одинаково болезненным для всех европейцев. С учетом расчетов Международного валютного фонда общий рост цен на энергоносители в Финляндии составит около 4%. Между тем всего в в двух часах езды ситуация намного мрачнее - расходы эстонских домохозяйств увеличатся на 20%, сообщает The Economist.
Восточная Европа пострадает больше: рост цен на энергоносители повлияет на страны по-разному
В среднем каждый европеец тратит десятую часть своего дохода на энергоресурсы. Более состоятельные семьи чаще живут в больших домах и ездят на большем количестве автомобилей, но рост цен на энергию для таких семей ощущается меньше, чем для людей с более низкими доходами.
То есть домохозяйства с более низкими доходами должны тратить более высокую долю своего дохода на энергию.
Аналогичная ситуация наблюдается и в Европе в целом. Так, например, страны бывшего коммунистического блока Европы более уязвимы к более высоким ценам на энергоносители, чем более богатые страны Северной Европы.
Зависимость от природного газа является еще одним очень важным фактором, когда речь идет об уязвимости. В целом, цены на природный газ выросли вдвое с начала войны в Украине. Цены на уголь также выросли, но на 60%. При этом цены на возобновляемые ресурсы фактически не изменились. Благодаря единому рынку природного газа цены на газ в европейских странах примерно одинаковы - производители, использующие газ в Болгарии в Восточной Европе, фактически платят за газ ту же цену, что и Ирландия на западе Европейского Союза.
Здесь, однако, следует учитывать, что у каждой страны есть "свои зависимости". Например, в шведской энергетике роль природного газа составляет всего 3%, так как большая часть энергии обеспечивается за счет гидроэнергетики, ветра и атомной энергии. Шведские дома отапливаются древесной щепой или тепловыми насосами, подключенными к электрической сети.
Именно поэтому в Швеции средний рост стоимости энергоресурсов для домохозяйств составит 5% от дохода, а в Великобритании - не менее 10%, поскольку здесь больше зависимость от природного газа.
Отпускные цены в оптовой и розничной торговле также различаются. Во многих странах коммунальные предприятия покупают газ на основе долгосрочных контрактов и ограничивают влияние повышения оптовых цен на цену.
Разнообразие рыночных структур означает, что рост цен достигает потребителей через разные промежутки времени. В Испании, например, потребительские тарифы обычно обновляются ежемесячно (хотя они ограничивают рост стоимости газа для производителей электроэнергии). В Польше они корректируются только два раза в год.
В других странах правительства установили один конкретный платеж. Во Франции местная энергетическая компания Électricité de France (EDF) фактически доминирует на рынке. Правительство определило, что рост цен не должен превышать 4%. Большая часть электроэнергии в стране вырабатывается атомной энергетикой, но длительные ремонтные работы на атомных электростанциях означают, что Франция вынуждена импортировать электроэнергию из соседних стран, а это означает, что другим странам приходится потреблять больше газа. В целом государство берет на себя рост цен, являясь фактическим владельцем EDF.
Ограничение роста цен имеет как положительные, так и отрицательные черты. Хорошая новость - у домохозяйств снижается стимул к сокращению энергопотребления. Обратной стороной является то, что это также несоразмерно помогает богатым.
Гораздо лучший вариант для стран - оказывать поддержку там, где она нужнее всего. Однако, по подсчетам Европейского центрального банка, только 12% расходов государств-членов ЕС на меры по ограничению воздействия более высоких цен на энергоносители были направлены таким образом.
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