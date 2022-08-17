Видео ⟩ Неожиданная встреча по дороге в Таллинн: "Сначала подумала, что это собаки"

"Я даже не смела надеяться, что когда-нибудь так близко увижу волчат", - написала в социальных сетях большая любительница животных, телеведущая Керту Юккум. По словам Керту, волк - очень пугливое животное, и это огромная удача увидеть его в естественной среде обитания.

"Сегодня вечером мы пересекали дорогу и увидели, как четыре волчонка играют на дороге, а вокруг кружит их волчица-мать. Малыши, видимо, еще никогда не встречались с человеком, поэтому у меня было время схватить телефон и успеть их заснять", - описала свою неожиданную встречу Керту Юккум. В социальных сетях она поделилась кадрами с волчатами. Правда, заснять всю волчью семью телеведущая, увы, не успела.

Фото: Kertu Jukkum/Facebook

"Я ехала из своего загородного дома в город, выбирая более спокойную дорогу, – рассказала Керту порталу Elu24. Телеведущая призналась, что сначала приняла волков за собак. "Но они не двинулись ко мне, а продолжали играть под пристальным взглядом волчицы", - говорит она, восхищенная необычной встречей. Как только Керту увидела помеху на дороге, она остановилась и начала снимать.

На вопрос, испугалась бы она, произойди такая встреча во время ее пробежки, Керту Юккум отвечает отрицательно. Телеведущая объясняет, что волки и сами очень боятся людей. "Если бы я бежала, был бы шанс, что щенок инстинктивно начал бы бежать за мной, но, скорее всего, этого бы не произошло. Если подумать, то человек гораздо более опасное существо, чем любое животное в эстонском лесу", - говорит Керту. Она добавляет, что уважительное поведение по отношению к животному и сохранение спокойствия - самые правильные действия в такой ситуации.