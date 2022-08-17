Черная среда: биржевая цена на электричество достигла рекорда

Остальную часть дня электричество по биржевому тарифу также будет стоить в основном свыше 70 евроцентов за киловатт-час. Это максимальный уровень цен на бирже NordPoolSpot, который означает, что в этот час кто-то из производителей электроэнергии был готов поставлять ее только по максимальной цене или же предложенный объем был недостаточным, чтобы покрыть весь спрос.

Фактически такая ситуация говорит о большом дефиците электроэнергии именно в странах Балтии, поясняет директор Латвийской ассоциации электроэнергетиков и энергостроителей Гунар Валдманис.

"В основном дефицит предопределяют, во-первых, объемные отключения производства электроэнергии в Эстонии - на плановом и внеплановом ремонте находятся пять энергоблоков. Также необходимо отметить, что работу латвийских и литовских электростанций ограничивает чрезвычайно высокая цена на природный газ, а также большая озабоченность по поводу доступности природного газа в отопительный сезон, что, как можно заключить, заставило операторов электростанций в настоящее время воздержаться от его использования для производства электроэнергии", - пояснил эксперт по энергетике. ()