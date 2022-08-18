Если за последние пару лет что-то и изменилось в нашем представлении о компьютерах, то это должно быть связано со способностью устройства показывать нас другим, а показывать нам других людей. Иными словами, после многочасового созерцания движущихся человеческих голов мы чаще, чем когда-либо, задумывались о важности хорошей веб-камеры, экрана и стабильного интернет-соединения. Кто не замечал, как попадал в неловкую ситуацию, когда "зависал" в Сети с не очень красивой гримасой? И кому нравилось смотреть на затуманенные лица коллег из-за слабых веб-камер.
Компьютер для продуктивной работы в офисе и дома – Huawei MateBook D16
Технологические компании прекрасно знают обо всей перечисленной выше "боли" и реагируют. Поэтому в ноутбуке Huawei MateBook D16, поступившем к потребителям этим летом, большинство проблем последнего времени удалось решить.
Компактный, но с большим экраном
Все начинается с размера. Huawei выбрал для этого ноутбука нестандартный 16-дюймовый экран с соотношением сторон 16:10. Это означает, что экран немного "вытянут вверх" или расположен вертикально. В результате в дисплей упаковываются дополнительные пиксели, формирующие изображение. А именно, в этом формате стандарт разрешения Full HD имеет не привычные 1920 х 1080 точек, а 1920 х 1200. Сам дисплей по технологии LCD качественный, но не такой впечатляющий, как OLED-экраны. Он способен генерировать около 300 нит яркости. Однако
контрасты хорошие, и даже под прямыми солнечными лучами он может работать достаточно хорошо, если уровень яркости установлен на максимум. Грех было бы жаловаться на цвета. MateBook D16 способен отображать всю цветовую палитру sRGB.
Вытянутый экран не означает, что MateBook D16 — неадекватный гигант. Фактически, он даже меньше, чем 15,6-дюймовые компьютеры, которым несколько лет. Компактность, конечно же, достигается за счет прагматичного использования пространства. Широкий экран окружен рамками шириной всего в несколько миллиметров, а непригодная черная полоса по краям дисплея тоже значительно мала. Таким образом,
инженеры добились того, что 90% всей площади покрытия - полезна в использовании, а в узкой линии нашлось место для веб-камеры, которая лучше, чем в большинстве других компьютеров.
Отлично подходит для видеозвонков
Камера снимает в стандарте разложения высокой четкости - 1080, и результат очевиден. Это как поставить старый стандартный HD-телевизор рядом с более новым с разрешением Full HD. Изображение ярче, детальнее и менее размыто в моменты быстрых движений.
К тому же действия искусственного интеллекта позволяет камере практически следовать за пользователем. Он меняет ракурс съемки, чтобы ведущий оказался в центре кадра, а также предлагает активировать виртуальный фон, чтобы происходящее сзади оставалось скрытым от глаз других участников встречи.
Также поработано над звуковым решением. Система с четырьмя микрофонами улавливает 360-градусный звук на расстоянии до пяти метров и заглушает отвлекающие шумы.
Если вы участвуете в собрании, а коллеги разговаривают на заднем плане или у кого-то звонит телефон, других участников эти звуки не побеспокоят.
В другом направлении звук мог бы быть немного сильнее. Он выходит через два направленных вниз отверстия, расположенных в углах под упорами для ладоней, поэтому объемного звука нет. Возможно, если повернуть динамики к пользователю, это даст лучший результат.
Дизайн в духе минимализма
В целом MateBook D16 весом 1,7 килограмма и толщиной 1,84 сантиметра выдержан в духе минимализма. Его металлический корпус не украшен яркими дизайнерскими акцентами, если не считать блестящих букв названия бренда на крышке.
Ниже находится одна полноразмерная клавиатура с полным физическим циферблатом справа. Всем, кто работает с числами, понравится. Пластиковые кнопки с подсветкой довольно крупные, с достаточным расстоянием между ними. Их легко трогать, они моментально реагируют на команду, ведь измеряемый путь для передачи сигнала всего полтора миллиметра, к тому же работают они приятно тихо. Вы также можете безопасно работать в поздние часы вечера или рано утром, не рискуя разбудить домочадцев.
Зная, что у интенсивно пишущих быстро стираются нарисованные буквы на клавишах, Huawei нарисовал кнопки в несколько слоев. Даже если верхняя часть стирается, символ все еще хорошо виден.
Под клавиатурой находится широкий тачпад, который тоже можно похвалить за тихую работу. Если вы не любитель громких кликов и хотите продемонстрировать всему офису, насколько вы увлечены работой, то этот ноутбук вам подойдет.
Единственный элемент, который выступает за пределы клавиатуры, - это кнопка питания со встроенным сканером отпечатков пальцев. Дизайнеры не заморачивались даже с линиями, углублениями, бликами или необычной формой отделки. Все даже строго по-классически.
Впечатляющая мощность для работы и развлечений
В плане производительности компьютер достаточно хорошо подготовлен для офисной работы. Модель, которая в распоряжении TVNET, оснащена процессором Intel Core i5 12-го поколения, 16 ГБ оперативной памяти и 512 ГБ памяти для хранения данных. Если воспринимать это как рабочий и учебный компьютер, то такое сочетание вполне разумно. Любителям компьютерных игр лучше сразу смотреть в сторону специализированных устройств, ведь встроенная видеокарта Intel Iris Xe точно не предназначена для динамичных виртуальных развлечений.
Хотя в тонком корпусе MateBook D16 всего 6 портов, их вполне достаточно для подключения всех необходимых аксессуаров. На правой стороне расположены два больших разъема USB-A - 2.0 и 3.2 Gen 1, а на левой - порт для наушников 3,5 мм, HDMI 2.0 и два порта USB-C, которые также можно использовать для зарядки.
В комплект также входит компактное зарядное устройство, которое будет по достоинству оценено теми, кто ведет мобильный образ жизни. Особенно, если вам предстоит лететь в самолет с компьютером, взяв с собой только ручную кладь.
Следует подчеркнуть, что входящее в комплект зарядное устройство обеспечивает мощность зарядки 65 Вт, поэтому аккумулятор емкостью 60 Вт·ч полностью заряжается примерно за час.
Правда, большой экран и мощный процессор делают эти косяки весьма заметными. В обычном режиме использования, который мы выбрали для теста, батарея разряжалась в среднем за 7-8 часов.
Несколько ноутбуков Huawei, которые мы тестировали ранее, легко преодолели 10-часовую отметку. Это означает лишь то, что пользователям MateBook D16 придется пользоваться быстрой зарядкой как минимум пару раз в день.
Улучшенное соединение Wi-Fi
Две другие заслуживающие внимания вещи - это инновационная металлическая антенна и решение Super Device. Встроенная в корпус антенна обеспечивает стабильное интернет-соединение в случаях, когда сигнал прерывается. Причинами могут быть как слишком большое расстояние до роутера, мешающие стены, так и слишком много конкурирующих устройств.
Производитель утверждает, что в условиях слабого сигнала металлическая антенна увеличивает скорость загрузки данных до 55%.
Super Device, с другой стороны, является попыткой соединить все устройства Huawei, находящиеся в распоряжении пользователя, в одно суперустройство. Пока вы пользуетесь смартфоном или планшетом одной марки, обмен информацией между устройствами чрезвычайно удобен, как и перемещение файлов из одной папки в другую. Если вы не можете вспомнить, на каком устройстве находится нужный вам документ, картинка или видео, просто введите название в поисковик, и компьютер покажет вам, где он находится.
Учитывая цену Huawei MateBook D16, это разумный выбор для работающих людей, студентов и пожилых людей. Хорошо оснащенный, компактный ноутбук с металлическим корпусом за 799 евро в наши дни трудно найти. Кроме того, при покупке компьютера до 11 сентября в подарок идет монитор Huawei Mateview SE.
Статья подготовлена в сотрудничестве с Huawei Latvija.
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