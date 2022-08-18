Компьютер для продуктивной работы в офисе и дома – Huawei MateBook D16

Ниже находится одна полноразмерная клавиатура с полным физическим циферблатом справа. Всем, кто работает с числами, понравится. Пластиковые кнопки с подсветкой довольно крупные, с достаточным расстоянием между ними. Их легко трогать, они моментально реагируют на команду, ведь измеряемый путь для передачи сигнала всего полтора миллиметра, к тому же работают они приятно тихо. Вы также можете безопасно работать в поздние часы вечера или рано утром, не рискуя разбудить домочадцев.

Зная, что у интенсивно пишущих быстро стираются нарисованные буквы на клавишах, Huawei нарисовал кнопки в несколько слоев. Даже если верхняя часть стирается, символ все еще хорошо виден.

Под клавиатурой находится широкий тачпад, который тоже можно похвалить за тихую работу. Если вы не любитель громких кликов и хотите продемонстрировать всему офису, насколько вы увлечены работой, то этот ноутбук вам подойдет.

Единственный элемент, который выступает за пределы клавиатуры, - это кнопка питания со встроенным сканером отпечатков пальцев. Дизайнеры не заморачивались даже с линиями, углублениями, бликами или необычной формой отделки. Все даже строго по-классически.

Впечатляющая мощность для работы и развлечений