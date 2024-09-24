Что делать, если появились боли в суставах? Отвечает травматолог-ортопед

Стоит сделать магнитный резонанс, если он не был сделан. Специалист изучит магнитно-резонансную томографию и осмотрит колено. И только после этого будет принято решение о необходимости хирургического вмешательства.

Может ли состояние коленного сустава резко ухудшиться после операции на грыжу межпозвоночного диска? Раньше проблем с коленными суставами не было, сейчас хрустят и одна коленная чашечка при ходьбе как будто хочет выскользнуть. Физиотерапевт говорит, что травма связок, вероятно, потребуется хирургическое вмешательство. Как укрепить колено? Можно ли носить эластичный бинт или лучше носить тейпы?

Я допускаю мысль, что это была операция грыжи межпозвонкового диска (микродискэктомия), и если у пациента есть какие-либо неврологические жалобы, влияющие на мышечный тонус и баланс, то чисто теоретически могла быть вероятность появления болей в коленных суставах или даже ощущения нестабильности. Тогда неприятные ощущения очень выражены и человек жалуется не только на боли в коленях, но и на трудности при ходьбе и другие проблемы.

Следует отметить, что прямой зависимости между состоянием спины и коленных суставов нет, поэтому при появлении хруста и ощущения нестабильности в коленных суставах следует проверить сами суставы.

В этом случае рекомендую обратиться к специалисту для осмотра коленных суставов. Вполне возможно, что могут потребоваться дополнительные обследования, такие как магнитно-резонансная томография.