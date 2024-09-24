MAGNEFlex предоставил читателям TVNET прекрасную возможность – до 31 августа каждый мог задать вопрос о здоровье суставов травматологу-ортопеду доктору Андрею Передистому. Ответы и советы врача будут полезны как тем, кто задавал вопросы, так и всем, кто хочет иметь здоровые и крепкие суставы.
Что делать, если появились боли в суставах? Отвечает травматолог-ортопед
Ответы травматолога-ортопеда Андрея Передистого на вопросы,присланные читателями о здоровье суставов, за прошлые недели ищите в разделе MAGNEFLEX.
Мне 46 лет. Вот уже год, когда сгибаю пальцы и ладони, болят суставы. Можно ли вылечить этот недуг?
Его определенно можно вылечить с помощью противовоспалительных препаратов. Но очень важно в первую очередь понять причину, по которой возникла такая боль, поэтому я рекомендую человеку обратиться к ревматологу.
Я не могу ходить, я не могу стоять. Возникают боли в пояснице. Руки тоже не слушаются. Может быть, вы подскажете, что делать, чтобы снова встать на ноги?
Если у человека есть подобные жалобы, ему обязательно нужно пойти на консультацию к неврологу. Это было бы правильно.
Если поврежден мениск и болит сустав, необходима ли операция? Есть ли другие варианты облегчения боли без операции?
Нет! Хирургическое вмешательство не обязательно.
Мениск также можно лечить консервативно или не лечить вообще, но только в том случае, если поврежденный мениск не вызывает боли. Если болит колено, то его следует показать специалисту.
Стоит сделать магнитный резонанс, если он не был сделан. Специалист изучит магнитно-резонансную томографию и осмотрит колено. И только после этого будет принято решение о необходимости хирургического вмешательства.
Может ли состояние коленного сустава резко ухудшиться после операции на грыжу межпозвоночного диска? Раньше проблем с коленными суставами не было, сейчас хрустят и одна коленная чашечка при ходьбе как будто хочет выскользнуть. Физиотерапевт говорит, что травма связок, вероятно, потребуется хирургическое вмешательство. Как укрепить колено? Можно ли носить эластичный бинт или лучше носить тейпы?
Я допускаю мысль, что это была операция грыжи межпозвонкового диска (микродискэктомия), и если у пациента есть какие-либо неврологические жалобы, влияющие на мышечный тонус и баланс, то чисто теоретически могла быть вероятность появления болей в коленных суставах или даже ощущения нестабильности. Тогда неприятные ощущения очень выражены и человек жалуется не только на боли в коленях, но и на трудности при ходьбе и другие проблемы.
Следует отметить, что прямой зависимости между состоянием спины и коленных суставов нет, поэтому при появлении хруста и ощущения нестабильности в коленных суставах следует проверить сами суставы.
В этом случае рекомендую обратиться к специалисту для осмотра коленных суставов. Вполне возможно, что могут потребоваться дополнительные обследования, такие как магнитно-резонансная томография.
В этом случае тейпирование и использование эластичной ленты - лишь временный вариант, облегчающий жалобы при более высоких нагрузках. Необходимо укрепить мышцы и колено, причем мышцы в такой ситуации должны быть не только сильными, но и хорошо сбалансированными. Поэтому рекомендуется как можно раньше начать курс физиотерапии, чтобы сбалансировать и повысить мышечный тонус.
Большой палец правой ноги деформирован, деформируется и следующий палец. На суставе большого пальца есть нарост, на другом пальце натерлась болезненная мазоль. Очень болит и не хочет заживать. Что мне делать? Работаю весь день на ногах.
Скорее всего, это классическая Hallux valgus или деформация первого пальца стопы. Я думаю, что в этом случае следует проконсультироваться с ортопедом, поскольку решением может быть хирургическое вмешательство. Похоже, проблема настолько запущена, что обычные подушечки для пальцев или специальная ортопедическая обувь могут лишь облегчить симптомы, но
найти решение этой проблемы можно будет только путем проведения хирургических манипуляций, а именно - корригирующей операции на стопе.
В клинике ORTO есть несколько врачей, которые могут помочь в решении подобных случаев, например, доктор Юрис Бруклис.
Скажите, пожалуйста, можно ли избежать замены коленного сустава при артрозе с помощью физических упражнений и применения Arthryl?
Очень хотелось бы надеяться, что это так и работает -
если люди, у которых уже есть остеоартрит, регулярно занимаются спортом, принимают пищевые добавки и контролируют свой вес, они гораздо лучше адаптируются к изменениям в суставах и хорошо компенсируют проблемы.
Обычно в таких случаях люди также способны довольно долго ходить даже с полностью изношенным суставом. Но, несмотря на упражнения и применение Arthryl, к сожалению, наступает момент, когда полностью избежать эндопротезирования, скорее всего, не удастся.
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