Все, что следует знать о «хорошем» холестерине

Каждому человеку старше 20 лет следует проверить уровень общего холестерина, холестерина высокой и низкой плотности. Это очень легко сделать, сдав анализы крови. Уровни холестерина измеряются в миллимолях на литр (ммоль/л) или миллиграммах на децилитр (мг/дл). Важно помнить, что уровень общего холестерина в крови должен быть ниже 5 ммоль/л, уровень холестерина высокой плотности выше 1,0 ммоль/л -желательно 1,2 ммоль/л, уровень холестерина низкой плотности ниже 3 ммоль/л. У детей общий холестерин должен быть ниже 4,4 ммоль/л. Стоит обратить внимание на то, что для нормы холестерина высокой плотности желателен более высокий показатель, а для общего холестерина и холестерина низкой плотности – более низкий. Уровень холестерина следует проверять регулярно, желательно каждые 2 года, хотя бы раз в 5 лет. Делать вид, что все в порядке, не следует, потому что высокий уровень холестерина не дает о себе знать, пока вы не столкнетесь с его разрушительными последствиями. К тому же, когда уровень «хорошего» холестерина ниже желаемой границы, а «плохой» холестерин повышен, существует еще больший риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, чем когда «хороший» холестерин находится в пределах нормы, а «плохой» холестерин повышен.