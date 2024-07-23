Все, что следует знать о «хорошем» холестерине

Для того чтобы иметь здоровое сердце и функционирующие сосуды, очень важно, чтобы уровень общего холестерина не превышал установленных пределов нормы. Еще больше внимания следует уделять тому, чтобы в крови не было избытка холестерина низкой плотности, но и не было недостатка холестерина высокой плотности. Слишком сложно? Нисколько!
Что делает «плохой» и «хороший» холестерин?
Холестерин – это липид, который вырабатывается в печени, а также поступает в организм с определенными продуктами. Липиды плохо растворимы в крови, поэтому им необходим спутник – белки и жиры. Если спутники плохие (жиры, триглицериды и другие) – холестерин низкой плотности не может выполнять те функции, которые он должен выполнять в организме, а образует жировые бляшки, которые оседают на стенках сосудов. Со временем кровеносные сосуды сужаются, в них бляшки и развивается атеросклероз – одно из самых распространенных хронических сосудистых заболеваний в мире, а также в Латвии. Если не начать борьбу с «плохим» холестерином, со временем сосуды деформируются и сильно закупориваются, поэтому крови становится трудно снабжать организм кислородом. В более тяжелых случаях кровеносные сосуды могут быть полностью закупорены или от них может отделиться холестериново-жировой пласт, что является причиной тяжелых или смертельных заболеваний – инфаркта, инсульта, тромбоза.
Помимо «плохого» холестерина в организме есть еще «хороший» холестерин или холестерин, союзниками которого являются белки и жиры высокой плотности. Задача холестерина высокой плотности заключается в облегчении высвобождения холестерина из стенок и клеток кровеносных сосудов, содействии выработке оксида азота, получении витамина D и участии в процессах клеточного образования. Другая важная задача холестерина высокой плотности – транспортировка холестерина в печень, чтобы из нее вырабатывались желчные кислоты. Желчные кислоты затем попадают в тонкий кишечник и помогают перерабатывать попавший туда жир. Хотя кажется, что организму нужен только «хороший» холестерин, это не так – он должен быть сбалансирован и находится в пределах допустимой, чтобы организм функционировал должным образом и риск развития сердечно-сосудистых заболеваний был минимален.
Каков допустимый предел холестерина?
Каждому человеку старше 20 лет следует проверить уровень общего холестерина, холестерина высокой и низкой плотности. Это очень легко сделать, сдав анализы крови. Уровни холестерина измеряются в миллимолях на литр (ммоль/л) или миллиграммах на децилитр (мг/дл). Важно помнить, что уровень общего холестерина в крови должен быть ниже 5 ммоль/л, уровень холестерина высокой плотности выше 1,0 ммоль/л -желательно 1,2 ммоль/л, уровень холестерина низкой плотности ниже 3 ммоль/л. У детей общий холестерин должен быть ниже 4,4 ммоль/л. Стоит обратить внимание на то, что для нормы холестерина высокой плотности желателен более высокий показатель, а для общего холестерина и холестерина низкой плотности – более низкий. Уровень холестерина следует проверять регулярно, желательно каждые 2 года, хотя бы раз в 5 лет. Делать вид, что все в порядке, не следует, потому что высокий уровень холестерина не дает о себе знать, пока вы не столкнетесь с его разрушительными последствиями. К тому же, когда уровень «хорошего» холестерина ниже желаемой границы, а «плохой» холестерин повышен, существует еще больший риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, чем когда «хороший» холестерин находится в пределах нормы, а «плохой» холестерин повышен.
Людям, которые находятся в группе риска развития сердечно-сосудистых заболеваний, следует чаще сдавать анализы и обращать особое внимание на уровень холестерина низкой плотности, который в их случае должен поддерживаться на уровне ниже 1,4 ммоль/л. Не стоит беспокоиться о том, что уровень холестерина может упасть слишком низко, если вы будете вести здоровый образ жизни – заниматься спортом и соблюдать диету. Так не бывает! Однако таким образом вы можете снизить уровень «плохого» холестерина и повысить уровень «хорошего» холестерина.
Как поднять уровень хорошего холестерина
Один из лучших способов повысить уровень «хорошего» холестерина в крови — уменьшить потребление углеводов, трансжирных кислот, насыщенных жирных кислот, продуктов, богатые сахаром, и включить вместо них в рацион гораздо более полезные для здоровья продукты. Например, заменить свинину и говядину курицей, намазать на булочку авокадо вместо маргарина или масла, съесть немного фруктов или орехов вместо сладкого печенья. Также следует избегать полуфабрикатов и некачественного масла, заменяя их домашней едой, состоящей из овощей, бобовых, жирной рыбы и оливкового масла. Очень важно исключить из меню сладкие напитки, поскольку они вредят «хорошему» холестерину. Такие напитки содержат много сахара, что способствует повышению уровня «плохого» холестерина при попадании сахара в организм. Холестерину высокой плотности понравится, если соки и газированные напитки будут заменены водой! Если «пустая» вода не по вкусу - можно добавить в нее кусочки огурца, ревеня, апельсина или листочки мяты. В рацион также следует включать продукты, богатые антиоксидантами, такие как: шпинат, свекла, листовой салат, ягоды, поскольку они нравятся «хорошему» холестерину.
Чтобы повысить уровень «хорошего» холестерина в крови, обязательно нужно постараться избавиться от лишнего веса, и это будет не так сложно, если внести в рацион указанные изменения. Физическая активность также поможет вам сбросить лишние килограммы. Занятия спортом и правильное питание убьют двух зайцев – повысят уровень холестерина высокой плотности и позволят вам позаботятся о своем здоровье в целом.
Людям с избыточным весом следует следить не только за своим весом, но и обхватом талии. Это очень важно, поскольку жир, скапливающийся на животе, снижает уровень «хорошего» холестерина и создает высокий риск развития сердкчно-сосудистых заболеваний. Обхват талии предпочтительно должен быть менее 100 сантиметров у мужчин и менее 85 сантиметров у женщин.
Чтобы холестерин высокой плотности хорошо выполнял свою работу в организме, придется также отказаться от вредных привычек, например, от курения. Хотя курение само по себе не снижает количество «хорошего» холестерина в организме, никотин делает холестерин более густым, поэтому он становится более липким и легче прилипает к стенкам кровеносных сосудов. «Хорошему» холестерину, которому и так предстоит немало поработать, приходится бороться и с никотином.
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