Экономический рост во втором квартале резко ускорился

Распространение Covid-19 в прошлом году и первом квартале этого года тяжелее всего затронуло сферу услуг, и вполне закономерно, что наиболее стремительное ускорение роста наблюдается именно в секторе услуг, где во втором квартале достигнут рост 11,3% по отношению ко второму кварталу прошлого года, но объем все же еще несколько отстает от докризисного уровня. В производственных отраслях, меньше пострадавших от кризиса Covid-19, во втором квартале зафиксирован рост 6,7% по сравнению со вторым кварталом 2020 года, и объемы также уже превышают уровень 2019 года.

Развернутая статистика предварительной оценки ВВП в отдельных отраслях еще не доступна, но уже доступные данные по месяцам показывают, что стремительный рост во втором квартале показала обрабатывающая промышленность, превысив рост 10%, при успешном развитии крупнейшей отрасли обрабатывающей промышленности – деревообработки. Сильный рост отмечен также в энергетике, наблюдался рост в строительстве и сельском хозяйстве, но он был более умеренным, чем в промышленных отраслях.

Как и в промышленности, двузначные темпы роста зафиксированы также практически во всех пострадавших от кризиса Covid-19 отраслях частных услуг, и, благодаря значительному росту государственного финансирования, также в отраслях здравоохранения и социального ухода. В секторе услуг определенные опасения, правда, вызывает дальнейший спад транзита российских грузов на железной дороге и в портах, а также медленный рост иностранного туризма, однако в целом возобновление роста было достаточно сильным. Существенную помощь экономике во время кризиса Covid-19 оказали меры государственной поддержки, в том числе пособия по простою, субсидии зарплат, поддержка оборотных средств для предприятий, а также разовые пособия семьям с детьми и пенсионерам, обеспечившие базу для стремительного роста потребления сразу после сокращения и отмены ограничений из-за Covid-19.

В следующих кварталах также имеется хорошая основа для дальнейшего роста экономики, который может быть обеспечен как за счет смягчения и полной отмены ограничений из-за Covid-19, так и за счет роста инвестиций, по мере увеличения объемов инвестиций из фондов Европейского Союза (ЕС), а также с учетом благоприятной в данный момент экономической ситуации в мире и основных странах – партнерах Латвии по внешней торговле, где прогнозы экономического роста в течение нынешнего года раз за разом повышаются.

Настроение предпринимателей и потребителей в ЕС сейчас находится на исторически наиболее высоком уровне, и индекс экономического настроения (индекс ESI), который уже в прошлом месяце был близок к зафиксированному в 2000 году историческому максимуму, в июле еще немного повысился. Несколько дней назад Международный Валютный фонд повысил прогнозы экономического роста еврозоны в 2021 году на 0,2 процентных пункта до 4,6%. Прогнозы роста на следующий год также повысились на 0,5 процентных пункта. Одновременно ситуация в Латвии не может оцениваться столь однозначно, и вызывают опасения как относительно медленные сейчас темпы вакцинации, так и неизвестность по поводу возможных осенью ограничительных мер из-за Covid-19. В отличие от ЕС в целом в июле также весьма заметно ухудшилось настроение латвийских предпринимателей и потребителей, индекс ESI понизился с 105,6 до 102,9 пункта, при особо резком падении настроения потребителей.