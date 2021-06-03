Непривитые поставщики услуг смогут подать заявку на поддержку по простою и за июнь

Привитые от Covid-19 поставщики услуг с 1 июня имеют право в индивидуальном порядке на очное оказание всех видов косметических услуг, аренды спортивного инвентаря и фотоуслуг, а также других хозяйственных услуг, связанных с развлечением и благополучием. В помещениях для оказания услуг может находиться только лицо, оказывающее услуги, и один клиент (в случае аренды спортивного инвентаря, бани, сауны и фотоуслуг один поставщик услуг и одно домашнее хозяйство). В таком случае клиенты могут быть не вакцинированы.

Поддержку по простою могут получить работники работодателя, если они не работают, а также самозанятые лица и плательщики патентных сборов за период с 9 ноября 2020 года до 30 июня 2021 года, но не дольше срока, в течение которого действуют установленные правовыми актами ограничения на хозяйственную деятельность, связанные с мерами эпидемиологической безопасности для ограничения распространения инфекции Covid-19.

Подать заявку на получение поддержки за июнь нынешнего года можно в системе EDS Службы государственных доходов с 1 по 15 июля. При подаче заявления на поддержку следует предоставить как информацию о сокращении доходов, так и обоснование его взаимосвязи с ограничениями хозяйственной деятельности. Обоснованием может служить, например, недостаточная площадь или несоответствие помещений для обеспечения требований эпидемиологической безопасности, отсутствие прививки у лица, оказывающего услуги, или др.

Подать заявку на поддержку по простою имеют право работодатели, самозанятые лица и плательщики патентных сборов, доходы которых от хозяйственной деятельности:

за конкретный месяц поддержки, по сравнению со среднемесячными доходами в августе, сентябре и октябре 2020 года, в течение которых предприятие фактически работало, сократились не менее чем на 20%, и это сокращение доходов было связано с ограничениями хозяйственной деятельности,

или

за конкретный месяц поддержки, по сравнению с доходами за соответствующий месяц 2019 года, если они сократились не менее чем на 30%, и это сокращение доходов связано с ограничениями хозяйственной деятельности.