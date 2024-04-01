Что стоит учесть, обустраивая детскую?

Ребёнок растёт, поэтому мебель в детской приходится менять несколько раз. Потребности младенцев, дошкольников и школьников в обустройстве комнаты совсем разные, а для подростка и студента комната становится способом самовыражения и требует уже больших инвестиций. Дизайнер IKEA делится идеями, как обустроить комнату так, чтобы не нужно было постоянно обновлять обстановку.
Уже этой весной в Лиепае на улице Эзермалас откроет свои двери пункт заказа и получения товаров IKEA. Здесь клиенты смогут вдохновиться и спланировать решения для дома с помощью специалистов IKEA и заказать необходимые товары. Однако уже
сейчас можно начать планировать детскую своей мечты с помощь онлайн-планировщика IKEA.
Комната, которая растёт вместе с ребёнком
Как отмечает руководитель отдела дизайна интерьера IKEA Дариус Римкус, родители, которые хотят сэкономить, часто обставляют детскую комнату взрослой мебелью.
Однако мебель, специально предназначенная для детей, может помочь сэкономить деньги в долгосрочной перспективе, поскольку она легко трансформируется в соответствии с нуждами растущего ребенка.
Например, кровати можно регулировать по длине, а модульные шкафы со временем расширять, добавляя дополнительные модули. Детская мебель позволяет создать пространство, которое нравится малышам, где они будут чувствовать себя комфортно и безопасно.
«Возьмем, например, модульную мебель для детской комнаты SMÅSTAD. Эта мебель разработана с учетом потребностей детей и адаптирована к их росту. К существующей комбинации легко добавить новые детали, ведь потребности и предпочтения маленького человека со временем меняются. Другими словами, эта система растет вместе с ребенком. Вы в любой момент можете расширить шкаф и добавить новые детали или заменить вешалки для одежды выдвижными ящиками. Если вы хотите обновить интерьер, это тоже легко сделать с этой коллекцией – просто выберите другой цвет дверей или фасадов ящиков», - говорит дизайнер интерьера Дариус Римкус.
Еще одно незаменимое решение для тех, кто хочет сэкономить – выдвижная кровать.
Такие кровати легко удлиняются до двух метров, а это значит, что по мере роста вашего ребенка и мебель будет расти вместе с ним. Несколько примеров таких кроватей в ассортименте IKEA - MINNEN, BUSUNGE, SLÄKT.
Порядок в игрушках
Детям нужно место для игр, а также место, где можно хранить свои игрушки. Наличие места для всех вещей облегчает поддержание порядка в детской комнате.
Хорошее решение для хранения также может помочь детям самостоятельно раскладывать свои игрушки, тем более если вы позволите им решать, куда размещать свои вещи.
«Что облегчит доступ к игрушкам для ребенка, так это небольшое пространство для хранения, до которого он может дотянуться самостоятельно. Будь то игрушки, школьные принадлежности или любые предметы, связанные с рукоделием, серия TROFAST незаменима для детской. Комбинируя прочные каркасы и съемные ящики, можно организовать индивидуальное решение для хранения вещей, приспособив цвета и размеры к своим желаниям», - говорит Д. Римкус.
Обставляя комнату для самых маленьких, Д. Римкус призывает не забывать и о предметах интерьера. Они не только добавляют игривости и развивают воображение ребенка, но и могут быть очень функциональными.
«Пегборды SKÅDIS являются незаменимым решением в детской комнате для организации мелочей. Каждый может создать свою собственную комбинацию и подобрать аксессуары к ней в зависимости от того, что он хочет там хранить: выставлять рисунки, держать карандаши, повесить рюкзак и другие предметы», - говорит дизайнер интерьера IKEA.
Помощь от специалистов IKEA
IKEA отроет новую торговую точку в Лиепае уже весной. Это будет первый уменьшенный формат IKEA в Латвии для заказа и получения товаров.
- Цель пункта заказа и получения товаров IKEA – помощь в планировании мебели, например, для кухни, спальни и др. Клиенты смогут забронировать время для индивидуальной личной консультации или планировать самостоятельно на месте при необходимой помощи работников IKEA.
- В пункте заказа и получения товаров покупатели смогут удобно и легко заказать и забрать свои онлайн-покупки из IKEA. Полный ассортимент товаров IKEA можно приобрести в онлайн-магазине, а часть товаров - купить на месте.
- Все услуги IKEA, доступные в стране, будут оказываться в IKEA и в Лиепае, например, замеры, сборка, установка и другие.
- В пункте заказа и получения товаров в Лиепае покупатели смогут всё посмотреть, потрогать и оценить, здесь будут и кухни, и шкафы, и решения для столовых и спален.