Что стоит учесть, обустраивая детскую?

Фото: Publicitātes foto

Еще одно незаменимое решение для тех, кто хочет сэкономить – выдвижная кровать.

Такие кровати легко удлиняются до двух метров, а это значит, что по мере роста вашего ребенка и мебель будет расти вместе с ним. Несколько примеров таких кроватей в ассортименте IKEA - MINNEN, BUSUNGE, SLÄKT.

Порядок в игрушках

Детям нужно место для игр, а также место, где можно хранить свои игрушки. Наличие места для всех вещей облегчает поддержание порядка в детской комнате.

Хорошее решение для хранения также может помочь детям самостоятельно раскладывать свои игрушки, тем более если вы позволите им решать, куда размещать свои вещи.

Фото: Publicitātes foto

«Что облегчит доступ к игрушкам для ребенка, так это небольшое пространство для хранения, до которого он может дотянуться самостоятельно. Будь то игрушки, школьные принадлежности или любые предметы, связанные с рукоделием, серия TROFAST незаменима для детской. Комбинируя прочные каркасы и съемные ящики, можно организовать индивидуальное решение для хранения вещей, приспособив цвета и размеры к своим желаниям», - говорит Д. Римкус.

Обставляя комнату для самых маленьких, Д. Римкус призывает не забывать и о предметах интерьера. Они не только добавляют игривости и развивают воображение ребенка, но и могут быть очень функциональными.

Фото: Publicitātes foto