Премьер-министр Финляндии сделала тест на наркотики

"Чтобы развеять все домыслы, я сегодня сдала анализ [на наличие запрещенных веществ в организме], результат будет известен в течение недели", - сказала премьер.

Она еще раз отметила, что не участвовала в вечеринках, где употреблялись наркотики.

"Я никогда не употребляла наркотики, никакие наркотики", - подчеркнула премьер-министр.

Как рассказала Марин, большую часть времени она проводит на работе, однако у нее есть "человеческая потребность хорошо проводить время".

Премьер-министр также пояснила, что в 2022 году веселье и танцы не должны считаться неподобающим поведением.

Однако глава правительства призналась, что ей неловко из-за того, что видеоролики с ее участием попали в Сеть.

При этом она подчеркнула, что граждане имеют право выражать недовольство поведением политиков.

Уже сообщалось, что одна из самых молодых мировых лидеров Санна Марин стала предметом обсуждения в соцсетях после того, как в интернете всплыло одно видео с ней. На видео, которое изначально было размещено в сторис Instagram, Марин пьет коктейль, активно танцует и подпевает финскому рэперу Петри Нигарда и поп-певице Антти Туйску.

Finland’s Prime Minister @MarinSanna is in the headlines after a video of her partying was leaked today.



She has previously been criticized for attending too many music festivals & spending too much on partying instead of ruling.



The critics say it’s not fitting for a PM. pic.twitter.com/FbOhdTeEGw — Visegrád 24 (@visegrad24) August 17, 2022