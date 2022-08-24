В Москве запретили концерт группы "Сплин" после выступления в поддержку уехавших музыкантов

Певец Александр Васильев, лидер группы "Сплин" лаконично прокомментировал отмену выступления: "И так все понятно".

Издание "Коммерсант" попыталось узнать подробности, и по их данным "в рок-н-ролльных кулуарах" сообщили, что "организаторам позвонили и сказали снять". Официальный организатор фестиваля не ответил на вопросы журналистов. Директор группы "Сплин" также отказался комментировать информацию об отмене концерта.

По видимому отмена концерта связана с тем, что 20 августа, выступая в Воронеже на фестивале "Чернозем" Александр Васильев посвятил песню "Выхода нет" группам "Машина времени", "Аквариум", Tequilajazzz и "всем другим, которым пришлось уехать из страны по разным причинам", а также выразил надежду на их возвращение. Позднее организаторы фестиваля "Чернозем" выступили с заявлением, что обращение Васильева к слушателям не было согласовано.

Напомним, после начала военного вторжения РФ на территорию Украины группа "Сплин" на своей официальной странице в соцсетях разместила черный квадрат с хэштегом "#нетвойне", как и многие другие артисты.

Кроме того, в июле издание "Фонтанка" опубликовала список российских музыкантов, чьи выступления якобы признаны властями нежелательными.

Из-за активной гражданской позиции многие музыканты и артисты вынуждены были покинуть Россию. Среди них Рената Литвинова, Земфира, Борис Гребенщиков, Чулпан Хаматова, Максим Галкин и многие другие. Например, украинская певица Лобода, переехала в Латвию и активно гастролирует по Европе. RUS TVNET писал о ее грандиозном концерте в Риге.