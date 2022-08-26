Старой Украины больше нет, новая станет кошмаром для Путина

В атмосфере скорби, со слезами, но и с духом сопротивления Украина в среду, 24 августа, отмечает День независимости - восьмой раз в состоянии войны. На этот раз эта дата - особая веха. Ровно полгода назад Россия начала варварское уничтожение украинской независимости. Главный итог на данный момент: Украина истекает кровью, страдает, но держится. Она борется.

Роман Гончаренко Фото: Deutsche Welle

При этом угроза для страны и народа такая же, как примерно 100 лет назад. Тогда большевики расстреляли непродолжительную независимость Украины, а затем русифицировали ее в традиции царской России. Может ли история повториться?

Сомнений нет: президент РФ Владимир Путин планирует именно это. Его пропагандистская задекларированная цель "денацификации" есть не что иное, как деукраинизация. С оккупированных РФ территорий приходят новости о том, что все украинское, особенно язык, вытесняется и разрушается. Безумный план Путина состоит в том, чтобы уничтожить Украину путем войны на износ. Но ему это не удастся.

Поколение независимости борется и победит

Хозяин Кремля начал свой поход против старой Украины. Она казалась ему легкой добычей: в экономическом и военном плане та Украина была намного слабее России, в политике были частые разногласия, общество расколото, Запад долго поддерживал ее вполсилы. Многое из этого - правда, и все же это была колоссальная ошибка.