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У герцогов Сассекских пополнение в семье

rus.tvnet.lv
У герцогов Сассекских пополнение в семье
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Фото: Reuters/AFP/AP/EPA/Reuters/Scanpix

В семье принца Гарри и Меган Маркл пополнение! Супруги взяли из приюта семилетнюю собаку породы бигль. 

Как пишет Page Six, Меган "удочерила" собаку по кличке Мамма Миа. Питомник, где брали собаку, занимается спасением животных, которых изначально выводили для дальнейших фармацевтических и биотехнических исследований. Сейчас в приюте находится около 4000 питомцев.

Взять собаку постарше супруги решили сразу, поскольку щенки и так пользуются популярностью.

Теперь Мамма Миа будет жить в особняке герцогов Сассекских в Монтесито, штат Калифорния, вместе с еще одним биглем Гайем и лабрадором Пулом.

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