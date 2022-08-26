У герцогов Сассекских пополнение в семье

Как пишет Page Six, Меган "удочерила" собаку по кличке Мамма Миа. Питомник, где брали собаку, занимается спасением животных, которых изначально выводили для дальнейших фармацевтических и биотехнических исследований. Сейчас в приюте находится около 4000 питомцев.

Взять собаку постарше супруги решили сразу, поскольку щенки и так пользуются популярностью.

Теперь Мамма Миа будет жить в особняке герцогов Сассекских в Монтесито, штат Калифорния, вместе с еще одним биглем Гайем и лабрадором Пулом.