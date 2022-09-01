Технологические ребусы: как найти ноутбук, подходящий для дистанционной работы?

Подходящая обстановка рабочего места

В поисках идеального ноутбука для своих повседневных занятий нужно подумать и о подходящем месте выполнения трудовых обязанностей – прежде всего, насколько эргономично для организма пользователя оно обустроено. В последние пару лет все больше исполнителей сидячей работы обращаются в кабинет физиотерапевта с жалобами на боли в нижней части спины и плечах, нередко вызванные длительным сидением в неправильной и неподходящей организму позе.

«Работая в любой обстановке, нужно обращать внимание на изгиб спины. Когда человек сидит, то, как и в положении стоя, он не должен наклоняться или сдвигать таз слишком далеко вперед. Если в помещении для работы есть стол, на который можно поставить ноутбук, то нужно проследить за тем, чтобы экран находился на высоте глаз, а руки могли бы опираться на стол на уровне локтей. Также следует обратить внимание на таз, который нужно придвинуть максимально близко к спинке стула, обеспечив нижней части спины необходимую поддержку во время длительного сидения», – отмечает физиотерапевт Густавс Мелленбергс (Gustavs Mellenbergs).