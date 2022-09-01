Многие из нас ежедневно используют компьютер для выполнения рабочих обязанностей, но за последние пару лет прежний формат работы существенно изменился, обеспечивая более широкие возможности трудиться удаленно. Поэтому все более популярными становятся именно ноутбуки, которые удобно захватить с собой в дорогу и переносить с места на место – это подтверждается и данными опроса, проведенного технологической компанией Huawei*: более половины, или 51 %, респондентов используют в повседневной жизни именно ноутбук. Вместе с тем, помимо несомненного удобства такого вида компьютера, предложение в данной категории весьма разнообразно, поэтому, чтобы пользователи не запутались в технологических ребусах, эксперт Huawei дает советы, на какие критерии следует обратить особое внимание перед покупкой нового компьютера.
Технологические ребусы: как найти ноутбук, подходящий для дистанционной работы?
Удобство и практичность
Если вы работаете удаленно или часто меняете место работы, в первую очередь рекомендуется обратить внимание на вес и размер устройства. Если владельцу ноутбука приходится часто переносить устройство с одного места на другое, именно эти практические особенности первыми дадут о себе знать.
«Несмотря на то, что все ноутбуки являются переносными устройствами, не все модели одинаково удобны. Самыми легкими будут меньшие по размеру ноутбуки, которые не вполне удобны для длительной работы. Наиболее популярный размер экрана ноутбука – 16 дюймов, но стандартный вес устройств такого размера большей частью превышает два килограмма. Однако разработчики технологий все чаще ищут возможности найти «золотую середину», например, новый Huawei MateBook D 16 весит всего 1,7 кг, что позволяет сохранить размер экрана и в то же время облегчить ношение устройства», – поясняет Микус Тиллерс (Mikus Tillers), руководитель отдела обучения продукции Huawei в Латвии.
Достаточно большой и практичный экран
Во время длительной работы невольно начинаешь задумываться и о качестве экрана. Здесь речь идет не только о таких понятиях, как разрешение и количество цветов, но и о современных функциях защиты зрения, например, уменьшение воздействия синего света или снижение мерцания экрана.
«О влиянии синего света начинают говорить все больше. Это свет, излучаемый большинством экранов цифровых инструментов, который может влиять на качество сна, в особенности если устройство используется перед отходом ко сну. Очень неприятные ощущения доставляет и мерцание экрана, которое не заметно невооруженным глазом, но быстро утомляет глаза, тем самым снижая продуктивность. Такие сертификаты, как TÜV Rheinland Low Blue Light и TÜV Rheinland Flicker Free, которыми обладает новый Huawei MateBook D 16, позволяют выбрать более щадящие зрение устройства из доступного в магазине ассортимента», – отмечает эксперт Huawei.
Кроме того, когда погода благоприятствует и возникает желание погреться на солнце, трудиться удаленно можно и вне помещения, например, во дворе, в парке или на открытой террасе кафе. В этом случае пригодится Huawei MateBook D 16 с функцией защиты экрана от отблесков, создаваемых солнечными лучами.
Мощность, которая не подведет
Процессор – это словно сердце ноутбука, от которого зависят производительность и быстродействие устройства. Чем качественнее процессор, тем быстрее будет происходить загрузка, просмотр нескольких приложений одновременно и обработка действий в целом.
«Если ноутбук приобретается для выполнения простых повседневных задач, таких как интернет-серфинг или потребление контента, вкладывать средства в мощный процессор нет необходимости. Но большинство из нас нередко посещает желание развлечься, поиграв в компьютерные игры, а также задействовать различные обрабатывающие программы, которые требуют большой мощности используемого устройства. Чтобы выполнять даже самые сложные задачи без ограничений, хорошим выбором станет ноутбук с процессором Intel Core i5, которым оснащен и Huawei MateBook D 16. Этот процессор в сочетании с высокоэффективной системой охлаждения обеспечит неутомимую мощность устройства при выполнении различных повседневных задач и во время развлечений», – поясняет М. Тиллерс.
Подходящая обстановка рабочего места
В поисках идеального ноутбука для своих повседневных занятий нужно подумать и о подходящем месте выполнения трудовых обязанностей – прежде всего, насколько эргономично для организма пользователя оно обустроено. В последние пару лет все больше исполнителей сидячей работы обращаются в кабинет физиотерапевта с жалобами на боли в нижней части спины и плечах, нередко вызванные длительным сидением в неправильной и неподходящей организму позе.
«Работая в любой обстановке, нужно обращать внимание на изгиб спины. Когда человек сидит, то, как и в положении стоя, он не должен наклоняться или сдвигать таз слишком далеко вперед. Если в помещении для работы есть стол, на который можно поставить ноутбук, то нужно проследить за тем, чтобы экран находился на высоте глаз, а руки могли бы опираться на стол на уровне локтей. Также следует обратить внимание на таз, который нужно придвинуть максимально близко к спинке стула, обеспечив нижней части спины необходимую поддержку во время длительного сидения», – отмечает физиотерапевт Густавс Мелленбергс (Gustavs Mellenbergs).
Подробнее о принципах эргономически правильного рабочего места и советы физиотерапевта можно узнать, посмотрев видеоклип:
* Об опросе
Опрос о привычках использования ноутбука в Латвии проведен по заказу технологической компании Huawei в сотрудничестве с исследовательской компанией Norstat в июле 2022 года при участии 1025 жителей Латвии в возрасте от 18 до 74 лет.