Читательница Rus.Postimees ночью на воскресенье, 28 августа, заметила в небе Эстонии необычные погодные явления - беззвучную грозу без дождя.
Фото ⟩ "Впервые такое вижу": эстонка заметила необычное погодное явление
По словам жительницы Ласнамяэ Юлии, сегодня с полуночи до половины третьего ночи со стороны Юлемисте в сторону Ласнямяэ двигалось грозовое облако.
"Вспышки были синие, потом рыжеватые, а потом белые. Каждые две минуты была вспышка, а грома не было. Сначала я думала, что не слышно грозы из-за большого расстояния. Но когда облако со вспышкой было уже над нашими домами, грома так и не прозвучало. Внутри облака моргали вспышки. Дождя не было. Само облако представляло из себя густой белый ком. А потом все прекратилось. Облако развалилось на части, белые облака уже не такие плотные разлетелись в разные стороны. Первый раз вижу такую грозу", - описала она увиденное.
Вероятно, речь идет о так называемой сухой грозе. Беззвучные грозы без дождя считаются относительно редким погодным явлением. Сухая гроза наблюдается без осадков, более характерна для второй половины лета и возникает, когда из-за высокой температуры вода испаряется в воздухе, не успев достигнуть земли. Сухие грозы опасны только тем, что могут вызвать пожары.
Молнии без звука грома называются зарницей. Из-за того, что скорость света превышает скорость звука, грохот доходит с опозданием или не звучит вовсе.
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