Фото ⟩ "Впервые такое вижу": эстонка заметила необычное погодное явление

"Вспышки были синие, потом рыжеватые, а потом белые. Каждые две минуты была вспышка, а грома не было. Сначала я думала, что не слышно грозы из-за большого расстояния. Но когда облако со вспышкой было уже над нашими домами, грома так и не прозвучало. Внутри облака моргали вспышки. Дождя не было. Само облако представляло из себя густой белый ком. А потом все прекратилось. Облако развалилось на части, белые облака уже не такие плотные разлетелись в разные стороны. Первый раз вижу такую грозу", - описала она увиденное.